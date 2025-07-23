0:00
Astrounat Brázda
23. 7. 2025

Rozhodnutí omezit nezávislost protikorupčních detektivů dál hýbe Ukrajinou – i některými jejími spojenci

Ukrajina se zbavila jednoho z nejdůležitějších a nejviditelnějších výsledků revoluce v roce 2014 – o svou nezávislost přišly dvě protikorupční agentury, které stíhaly zneužívání moci v nejvyšších patrech moci. Důvodem je podle politiků a tajné služby to, že slouží ruským zájmům, jsou prošpikované ruskými špiony a nedělají dobře svou práci.

Podstatná část občanské společnosti a protikorupční aktivisté tomu nevěří. Podezírají politické a armádní špičky, že se chtějí zbavit detektivů a prokurátorů, kteří by mohli odhalit jejich rozkrádání veřejných prostředků. A tak válečná metropole Kyjev zažila výjimečnou věc: před Domem s chimérami, oficiálním prezidentským sídlem v centru města, se včera večer sešlo 1500 účastníků protikorupční demonstrace, s nápisy jako „Hanba“, „Nemůžu uvěřit, že za tohle musím pořád ještě demonstrovat“ či „To vám, kurva, přeskočilo?“.

Znejistělí jsou i mnozí západní spojenci Ukrajiny. Evropská unie oznámila, že bude chtít po ukrajinských partnerech vysvětlení. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj říká, že „slyší hlas veřejnosti, ale oba úřady bylo nutné očistit“.

