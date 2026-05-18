Respekt: Vládním kandidátem na náčelníka generálního štábu je Hlaváč
Podle zdrojů Respektu kabinet na pondělním jednání vybral ze čtyř kandidátů na post náčelníka generálního štábu Miroslava Hlaváče. Ten působí jako zástupce končícího náčelníka generálního štábu Karle Řehky. Jak už Respekt dříve informoval, Hlaváč má mezi vojáky respekt. Do poslední chvíle se staral o parašutistu Jaroslava Klemepše, příslušníka československého zahraničního odboje. Jeho podřízení o něm vesměs mluví jako o prozápadně orientovaném vojákovi, který podporuje Ukrajinu.
Hlaváče podle zdrojů Respektu prosazovala i bývalá ministryně obrany Jana Černochová, nebo poslanec a člen sněmovního výboru pro obranu Pavel Růžička. Hlaváč informaci před tiskovou konferencí kabinetu nechtěl potvrzovat ani nijak komentovat. “Nevím, co teď probíhá na vládě mám nějaké jednání. Zkuste zavolat později,” řekl pouze stručně. Náčelníka generálního štábu jmenuje i odvolává hlava státu. Jak už Respekt dříve napsal prezident by to mohl využít jako píku ohledně své účasti na summitu. Kabinet se s prezidentem bude muset dohodnout co nejdřív. Mandát Řehkovi končí totiž na konci srpna. kj, ok