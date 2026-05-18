Ukrajina po dalších ruských útocích hlásí jednoho mrtvého a kolem 40 zraněných
Jednoho mrtvého a kolem 40 zraněných si vyžádaly další útoky, které ruská armáda podnikla na různých místech na Ukrajině. Jen v Dnipru, které zasáhly ruské rakety, utrpělo zranění 18 lidí, mezi nimi dvouletá dívka a desetiletý chlapec. Ruská armáda proti Ukrajině poslala 22 raket a přes 520 dronů, uvedly ukrajinské vzdušné síly. Hlavním cílem útoku bylo podle nich Dnipro a Dněpropetrovská oblast.
Šéf vojenské správy Dněpropetrovské oblasti Oleksandr Hanža ráno na platformě Telegram napsal, že Rusko na tento region východně od střední části Ukrajiny útočilo s nasazením dronů, různých střel, dělostřelectva a leteckých bomb. Zraněných je celkem 26 lidí. V Dnipru byly poškozeny výškové i rodinné domy, náboženské zařízení nebo budova vysoké školy a blíže neurčený podnik. V dřívějším příspěvku napsal, že zasažena byla obytná čtvrť a že vypuklo několik požárů.
V největším ukrajinském přístavu Oděsa ruské drony zasáhly obytné budovy, školu, školku a blíže neurčené objekty infrastruktury. Zraněn byl 11letý chlapec a 59letý muž, uvedl na telegramu velitel městské vojenské správy Serhij Lysak. Šéf regionální vojenské správy Oleh Kiper zveřejnil snímek hořící historické budovy. Uvedl, že jeden ze zasažených domů je zničený, další jsou poškozené.
Mluvčí ukrajinského námořnictva Dmytro Pletenčuk na facebooku napsal, že ruský dron zaútočil na čínskou obchodní loď v Černém moři. Útok si podle něho nevyžádal žádné oběti, ale "jde o něco nového". "Stala se příšerná chyba, soudruzi?" napsal Pletenčuk na adresu Moskvu, kterou pojí s Pekingem strategické partnerství. Zdroj agentury Reuters uvedl, že šlo o čínské plavidlo plující pod vlajkou Marshallových ostrovů, které mířilo pro náklad do přístavu v Oděské oblasti.
Tři zraněné hlásí úřady Záporožské oblasti, jednoho mrtvého a devět zraněných si od nedělního do dnešního rána vyžádaly ruské útoky na mnoho vesnic v Chersonské oblasti i samotný Cherson. Podle šéfa oblastní vojenské správy Oleksandra Prokudina ruská armáda útočila na sociální infrastrukturu a obytné čtvrti.
Z hlášení ukrajinských vzdušných sil vyplývá, že protivzdušná obrana sestřelila čtyři z osmi raket Iskander-K, žádnou ze 14 raket Iskander-M a 503 z 524 dronů. Osmnáct raket a 16 útočných dronů zasáhlo 34 míst, na dalších 11 místech se zřítily trosky sestřelených dronů.
Informace nebylo možné ověřit z nezávislých zdrojů. Ukrajina už pátým rokem vzdoruje rozsáhlé invazi, jejíž součástí jsou vzdušné útoky prováděné oběma stranami.
Ruská protivzdušná obrana v noci na dnešek zneškodnila 50 ukrajinských dronů, uvedlo ministerstvo obrany v Moskvě. Sestřelovala je například nad Belgorodskou a Rostovskou oblastí nebo nad Krasnodarským krajem.
Moskva i Kyjev popírají, že by záměrně útočily na civilisty. OSN nedávno potvrdila, že ve válce přišlo o život přes 15 000 civilistů, včetně žen a dětí. Drtivou většinu civilních obětí OSN eviduje na území pod kontrolou Kyjeva, na které útočí ruská armáda.