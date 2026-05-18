0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

Až vás robot obejme
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
Sledujte nás
10:00

Ústavní soud: Rozsudek za manipulativní příspěvky o Pirátech a Ukrajině platí

Ústavní soud odmítl stížnost aktivistky Nely Liskové, která za nenávistné a manipulativní příspěvky na sociální síti dostala podmíněný trest. Příspěvky mířily proti Pirátům, zejména jejich poslankyni Olze Richterové, a také proti Ukrajině a Ukrajincům. Byly to cílené a zlovolné útoky, na které se nevztahuje svoboda projevu, plyne z usnesení .

Ústavní soudci připustili, že některé aspekty případu svědčí ve prospěch Liskové. Vyjadřovala se k otázkám veřejného zájmu, navíc primárním cílem byli politici, kteří musejí snést vyšší míru kritiky. Převážily však faktory, které hovoří v neprospěch Liskové. Podle soudu totiž šlo o vědomé lži, které cílily na konkrétní lidi a štvaly proti nim další příznivce a sledující Liskové.

"Tyto výroky proto nelze vnímat jako dobrověrná - byť třeba šokující a kontroverzní - vyjádření k otázkám obecného významu, nýbrž jako cílené a zlovolné útoky, jejichž cílem bylo způsobit druhým újmu," stojí v usnesení soudkyně zpravodajky Kateřiny Ronovské.

Okresní soud v Ostravě uložil Liskové za podněcování k nenávisti osmiměsíční trest vězení s podmínečným odkladem na dva roky. Musela také smazat účet na sociální síti. Rozhodnutí potvrdil Krajský soud v Ostravě i Nejvyšší soud. Lisková dlouhodobě vinu popírala a tvrdila, že jde o politický proces. V ústavní stížnosti poukazovala na "dvojí metr". Kdyby prý podobně napadala SPD nebo komunisty, před soudem by neskončila.

Lisková v letech 2019 až 2021 například na sociálních sítích vytvářela dojem, že Richterová chce dávat startovní byty pro mladé rodiny migrantům z Afriky. Tvrdila, že Piráti byli dosazeni do politiky pouze za účelem "totálního rozkladu a zničení ČR" nebo že podporují "úchyly a muslimské vrahy". Používala také pojmy jako "lidský odpad" nebo "nelidské zrůdy". Další texty směřovaly proti Ukrajincům, o kterých psala jako o nacistech. Volala po "deukrajinizaci a denacifikaci" Česka.

V minulosti byla Lisková členkou ČSSD, později SPD, vedla spolek Zastupitelské centrum Doněcké lidové republiky a vydávala se za honorární konzulku regionu ovládaného proruskými separatisty. Spolek v roce 2017 zrušil soud. Rusko v roce 2022 prohlásilo region za součást svého území.

↓ INZERCE