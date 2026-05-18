Írán ohlásil, že bude dohlížet na lodní dopravu v Hormuzu a vybírat poplatky
Írán zřídil nový mechanismus spravující Hormuzský průliv. Na sociálních sítích to uvedly íránská Nejvyšší rada národní bezpečnosti a námořnictvo revolučních gard. Přesné pravomoci této nové struktury zatím nebyly zveřejněny. Podle odborného časopisu Lloyd’s List bude mechanismus dohlížet na lodní dopravu a vybírat poplatky.
Írán tuto strategickou úžinu a klíčovou námořní trasu, kudy běžně prochází asi pětina světových dodávek ropy, převážně blokuje v reakci na americko-izraelské údery zahájené na konci února. Íránský Úřad pro průliv Perského zálivu tak bude skrze svůj nově zřízený internetový účet poskytovat aktuální zprávy o operacích v průlivu.
Nový orgán by měl podle Lloyd’s List schvalovat, jaké lodě se mohou přes úžinu dostat a zároveň vybírat za jejich proplutí poplatky. Lodě by měly povinně poskytnout podrobné informace o svém majiteli, pojištění, členech posádky a plánované trase plavby.
Předseda bezpečnostního výboru íránského parlamentu Ebráhím Azízí už v sobotu oznámil, že Írán připravil profesionální mechanismus pro řízení lodní dopravy Hormuzským průlivem, který by měl být brzy zprovozněn. "Z tohoto uspořádání budou mít prospěch pouze obchodní lodě a strany spolupracující s Íránem," zdůraznil Azízí. Dodal, že na základě tohoto mechanismu bude Írán vybírat nutné poplatky "za specializované služby".
Írán od začátku války opakovaně zdůrazňuje, že provoz v průlivu se nevrátí do předválečného stavu. Íránská kontrola této strategické námořní trasy narušuje světové trhy s ropou, plynem a dalšími surovinami a poskytuje Teheránu významnou strategickou převahu. Spojené státy nadto pokračují ve vlastní blokádě íránských přístavů, a to i přes křehké příměří, které vstoupilo v platnost 8. dubna.