Vláda schválila návrh růstu rodičovské na 400 tisíc od ledna pro nově narozené
Eodiče dětí, které se narodí od 1. ledna příštího roku, by mohli mít vyšší rodičovskou. Místo nynějších 350 by dostali 400 tisíc korun, na dvojčata a vícerčata místo 700 pak 800 risíc korun. Počítá s tím chystaná novela o státní sociální podpoře, kterou schválila vláda. Normu dostane k projednání Sněmovna.
Na přidání by podle ministerstva práce bylo příští rok potřeba 230 milionů korun a od roku 2030 po plném zavedení a nynějším nízkém počtu narozených asi 3,6 miliardy korun ročně. Ministerstvo financí nejdřív odmítlo výdaje státu zvedat a uvedlo, že se zvýšením bude souhlasit jen tehdy, pokud si resort práce peníze najde ve svém rozpočtu. Nakonec kabinet dostal normu bez rozporu.
Novela má být účinná od 1. ledna příštího roku. Zvýšení rodičovské se má podle návrhu týkat dětí narozených či převzatých do trvalé péče náhradní rodiny od tohoto data. Podle některých vládních politiků je ale potřeba vedle nových rodičovských zvednout i ty vyplácené. Své návrhy s navýšením a valorizací má také opozice.
Naposledy se rodičovská zvýšila od ledna 2024, téměř o 17 procent z 300.000 na 350.000 korun. Dvojčata a vícerčata mohou od letoška čerpat dvojnásobnou částku, tedy 700.000 korun. Podle novely by měl příspěvek pro nově narozené děti od ledna vzrůst znovu o 50.000 korun a u vícerčat o 100.000 korun, tedy asi o 14 procent. "Tato změna má za cíl snížení dopadů inflace a zlepšení situace rodin s dětmi včetně lepšího sladění osobního a pracovního života," uvedlo ministerstvo práce v podkladech k novele.
Narozených dětí v Česku v posledních letech ubývá, méně je tak i vyplácených rodičovských. Loni v prosinci podle údajů ministerstva poslaly úřady práce rodinám 208 100 příspěvků. O rok dřív jich bylo 231 400. Minulý rok výdaje činily 27,9 miliardy korun a předloni 29,2 miliardy korun. V podkladech ministerstvo uvádí nižší vyplacené sumy, a to v obou letech o 800 milionů korun.
Loni se v ČR podle předběžných údajů statistického úřadu narodilo 77 600 dětí. Je to nejméně od roku 1806, od kterého je počet narozených k dispozici. Pro výpočet výdajů ministerstvo použilo data o nízké porodnosti z posledních let. Příští rok by tak bylo potřeba asi 230 milionů korun, v roce 2028 přes 1,6 miliardy korun, v posledním roce volebního období téměř 2,9 miliardy korun a od roku 2030 po plném zavedení ročně 3,6 miliardy korun. Pokud by se rodičovská zvedla i těm, co ji už pobírají, stálo by to příští rok asi 7,3 miliardy korun. Výdaje by se postupně do roku 2030 snižovaly na ročních 3,6 miliardy korun.
Vláda ANO, SPD a Motoristů v programovém prohlášení slibuje zvýšení rodičovské na 400 tisíc korun. Píše také, že umožní flexibilní čerpání částky a rodičům dětí do tří let nabídne možnost volby mezi "klasickou rodičovskou dovolenou a rodičovským režimem". Novela mění jen výši dávky.