15:35

Rakušan svolal schůzku s Fialou a Hřibem k odmítnutí povolební spolupráce s ANO

Předseda Starostů a nezávislých (STAN) a vicepremiér Vít Rakušan uspořádá v době vrcholící kampaně před sněmovními volbami schůzku, na které chce spolu s předsedou ODS a lídrem koalice Spolu Petrem Fialou a předsedou Pirátů Zdeňkem Hřibem deklarovat, že za žádných okolností nepodpoří vládu s ANO expremiéra Andreje Babiše. Na síti X dnes informoval o tom, že Fiala na jednání kývl, náměstek pražského primátora Hřib ho podmínil i debatou o záležitostech týkajících se metropole.

Fiala účast potvrdil i na síti X. Hřib na stejné síti napsal, že spolupráci s Babišem Piráti odmítli v povolební strategii. Chtěl by jednat i o programu a plácnout si na to, že koaliční sliby se plní.

Piráti koaliční vládu Spolu (ODS, TOP 09 a KDU-ČSL) a STAN opustili loni na podzim po odvolání tehdejšího předsedy strany Ivana Bartoše z kabinetu kvůli chybám v digitalizaci stavebního řízení. "Za Piráty na schůzku přinesu hned několik návrhů, které zaručují opravdový plán pro tuhle zemi. Chceme zlepšit život 90 procentům rodin, chceme dostupnější bydlení a chceme vědět, že v tom máme vaši podporu," uvedl Hřib.

Aby demokratické strany daly voličům naději, že může vzniknout kabinet bez ANO, musí se podle Rakušana veřejně shodnout, že vládu s tímto hnutím nepodpoří, ani do ní nevstoupí, a to za žádných okolností. "Říkáme jasně, že jedinou alternativou k vládě ANO je vláda na stejném půdorysu, jako byla ta předchozí, a to je něco, co musíme říct společně všichni tři," popsal důvody pozvání k setkání. Podle informací ČTK zatím nepadl termín jednání.

Fiala uvedl, že s Rakušanem chodili v posledních letech na víno, vždy to bylo příjemné a půjde i tentokrát. "Pravidelně taky odmítám spolupráci s populisty a extremisty a na to si můžeme přiťuknout. Když u toho bude pan předseda Zdeněk Hřib, je to jenom dobře," uvedl.

Volby se uskuteční za šest týdnů. Hnutí ANO průzkumy veřejného mínění dávají nejvyšší šance na vítězství, a to s velkým náskokem před Spolu. Strany na půdorysu původní vládní koalice by podle průzkumů nyní potřebných 101 mandátů pro podporu vlády nezískaly. Všechny prohlašují, že s Babišovým hnutím spolupracovat nebudou. čtk, ok

