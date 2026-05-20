Putin a Si začínají dvoudenní sektání v Pekingu
Čínský prezident Si Ťin-pching dnes v Pekingu slavnostně uvítal ruského vládce Vladimira Putina, oba lídři následně zahájili jednání, píší tiskové agentury. Podle AFP má setkání utužit vztahy mezi Pekingem a Moskvou necelý týden poté, co Si v Číně přijal amerického prezidenta Donalda Trumpa.
Putin podle ruských oficiálních médií svému protějšku před jednáním řekl, že rusko-čínské vztahy jsou na bezprecedentní úrovni, vykazují pozitivní dynamiku a napomáhají globální stabilitě. Současně jej pozval na návštěvu Ruska v příštím roce.
Si označil vztahy obou zemí za "neotřesitelné" a Putinovi podle čínských státních agentur mimo jiné řekl, že Čína a Rusko by se měly zasazovat o vytváření spravedlivějšího a rozumnějšího systému globálního vládnutí. Světu podle čínského prezidenta hrozí, že v něm převládne zákon džungle.
Si přivítal Putina s úsměvem a vřelým potřesením rukou na schodech Paláce lidu, hlavního sídla moci v centru hlavního města, píše agentura AFP. Lídři obou velmocí si vyslechli hymny, zhlédli přehlídku vojenské stráže i skupinu skandujících a mávajících dětí, zazněla i salva z děl. Slavnostní uvítání podle AFP nápadně připomínalo přijetí prezidenta Trumpa minulý čtvrtek.
Trump byl prvním americkým prezidentem od roku 2017, který Čínu navštívil. Putin naproti tomu absolvuje už svou pětadvacátou návštěvu, s čínským prezidentem se naposledy sešel loni v září v Pekingu. Si tehdy nazval Putina "starým přítelem" a Putin svého hostitele "drahým přítelem". Oba politici spolu pravidelně komunikují, ať už na mezinárodních summitech, prostřednictvím telefonátů, narozeninových přání či kondolencí.
čtk, tb