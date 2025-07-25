Proces s takzvanými domobranci, proruskou skupinou podezřelou z terorismu, bude nakonec veřejný
Pražský městský soud přehodnotil své rozhodnutí, že hlavní líčení s domobraneckou skupinou Českoslovenští vojáci za mír v záloze bude neveřejné a bez účasti médií. Z tiskové zprávy, kterou soud vyvěsil na webu, vyplývá, že jednání přesunul do největší síně a zájemcům o účast bude vydávat vstupenky. V pondělí předsedkyně senátu hlavní líčení odročila z bezpečnostních a provozních důvodů poté, co před jednací síň dorazily desítky příznivců proruského spolku.
Zahájení hlavního líčení, které soud přesunul na 7. srpna, se uskuteční v jednací síni 101, jež má kapacitu 80 míst. V případě zvýšeného zájmu veřejnosti zpřístupní i balkon, kam se vejde dalších 36 lidí. Vstupenky pro veřejnost, které mají zabránit přeplnění síně, bude soud vydávat v den jednání přímo na místě. Přednost dostanou návštěvníci, kteří dorazí dříve. Vstupenky pak bude u dveří do síně kontrolovat justiční stráž. Obdobná opatření zvolil soud i u projednávání kauzy Čapí hnízdo, které se odehrávalo ve stejné síni.
Příznivci hnutí v pondělí zaskočili soudkyni Jarmilu Pavlátovou i justiční stráž, když se ve velkém počtu dostavili podpořit obžalované. Na soudní chodbě se sice nechovali hlučně a respektovali pokyny, Pavlátová se ale rozhodla, že kvůli nedostačující kapacitě síně se jednání konat nebude. Argumentovala zkušeností z minula, kdy jiná skupina návštěvníků z řad české dezinformační scény vyvrátila u soudu dveře. Soudkyně avizovala, že příště bude jednat s vyloučením veřejnosti včetně médií, protože jinak neumí zajistit bezpečnost. Hlavní líčení je ale ze zákona veřejné a soud může veřejnost vyloučit, jen pokud by veřejné projednání ohrozilo utajované informace, mravnost, nerušené jednání nebo bezpečnost či jiný důležitý zájem svědků.
Obžaloba viní paramilitární skupinu mimo jiné z toho, že v roce 2017 vyslala bývalého českého vojáka Miloše Ouřeckého do bojů na straně proruských separatistů na Donbase. Záměrem bylo podle státního zástupce vycvičit takto české občany v bojových technikách, aby poté mohli předat tyto zkušenosti dalším lidem ze spolku pro případné ústavní, hospodářské a politické změny v České republice.
čtk, tb