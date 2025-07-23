Přísaha s Motoristy spolu do voleb nepůjdou. A teď se přou, kdo koho víc podrazil
Přísaha Roberta Šlachty odmítla nabídku Motoristů sobě, kteří pár dní před uzavřením kandidátek do Poslanecké sněmovny zkusili obnovit vzájemnou spolupráci. Ta se rozpadla na konci minulého roku právě z jejich popudu. Po zisku dvou europoslaneckých mandátů – jednoho pro Motoristy a druhého pro Přísahu – oznámili, že do letošních voleb do sněmovny půjdou sami.
V té době si věřili, že Přísahu nepotřebují, preference naznačovaly, že mají šanci uspět bez ní. Po několika měsících se situace otočila v jejich neprospěch. Motoristé se topí v aférách svého europoslance Filipa Turka, svého čestného předsedy – mimo jiné čelí obvinění bývalé partnerky ze znásilnění a má také problémy kvůli vysokému překročení rychlosti na dálnici, při kterém se fotografoval. Straně klesají preference a od domluvy s Přísahou si slibovala, že by jí spolupráce mohla dodat druhý dech. Motoristé sami sebe prezentují jako konzervativní stranu a podle svých slov míří mimo jiné na zklamané voliče ODS. Spoléhají i na mladé lidi, které se snaží přitáhnout přes svou mládežnickou organizaci Motorgen.
