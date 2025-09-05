Skupina AGEL miliardáře Tomáše Chrenka kupuje Kardiologii Na Bulovce
Zdravotnická skupina Agel miliardáře Tomáše Chrenka kupuje Kardiologii Na Bulovce, která je od roku 1993 samostatnou společností. Transakci posuzuje Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), který o tom informoval na svém webu. Výši posuzovaných transakcí úřad neuvádí.
"K navrhovanému spojení soutěžitelů dochází v oblasti poskytování ambulantní a lůžkové zdravotní péče zejména v oborech interního lékařství a kardiologie," uvedl antimonopolní úřad. Spojení posuzuje v takzvaném zjednodušeném řízení, rozhodnutí tak vydá do 20 dnů.
Kardiologické centrum Kardiologie Na Bulovce (KNB) v Praze vzniklo v roce 1993 jako soukromá společnost. Na svých internetových stránkách uvádí, že je přímým nástupcem Ústavu fyziologických regulací České akademie věd. KNB je kardiologickým pracovištěm zaměřeným na invazivní a neinvazivní diagnostiku a intervenční léčbu pacientů s akutními i chronickými kardiovaskulárními chorobami.
Ročně je v KNB hospitalizováno přibližně 2700 lidí, ambulancemi projde každý rok přes 13.000 pacientů. Podle evidence skutečných majitelů vlastní centrum napůl lékaři Miroslav Erbrt a Michaela Lindovská.
Podle účetní uzávěrky za rok 2023 dostupné ve Sbírce listin vykázalo centrum čistý obrat 318 milionů korun, zisk po zdanění dosáhl 56 milionů korun.
Skupina Agel kupuje KNB prostřednictvím Nemocnice Agel Třinec-Podlesí. Skupina na svém webu uvádí, že jen v Česku provozuje síť 14 nemocnic, působí také na Slovensku. Provozuje i další zdravotnická zařízení, jako jsou polikliniky, lékárny, laboratoře či očkovací centra. Podle výroční zprávy za rok 2023 dostupné ve Sbírce listin bylo v tomto roce na 5300 lůžkách v nemocnicích skupiny hospitalizováno 180.000 pacientů a lékaři udělali 105.000 operací. Skupina zaměstnávalo 16.500 lidí, z toho 2800 lékařů a 6500 sester.