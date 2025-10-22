0:00
Respekt
včera 14:30

Podmínka a tříletý zákaz učit - učitelka Bednářová dostala pravomocný trest za omlouvání ruských zločinů

Za ospravedlňování ruských válečných zločinů na Ukrajině potvrdil dnes odvolací soud učitelce Martině Bednářové sedmiměsíční podmíněný trest. Součástí pravomocného rozsudku je také tříletý zákaz pedagogické a výchovné činnosti a práce s dětmi a povinnost absolvovat kurz na posílení mediální gramotnosti. Bednářová neúspěšně kandidovala v aktuálních volbách do Sněmovny, byla trojkou pražské kandidátky hnutí Stačilo!

Pražský městský soud se případem zabýval potřetí. V minulosti ženu pravomocně osvobodil s odůvodněním, že její počínání nelze postihnout prostředky trestního práva. Tento verdikt ale zrušil na základě dovolání nejvyššího státního zástupce Nejvyšší soud a vrátil případ k dalšímu projednání.

čtk, tb

