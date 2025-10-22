Šéfka Fialova úřadu vlády Jana Kotalíková končí ve funkci - a míří do Philip Morris
Vedoucí Úřadu vlády ČR Jana Kotalíková oznámila na dnešním zasedání dosluhujícího kabinetu Petra Fialy (ODS), že ve funkci končí. Od 1. listopadu nastupuje na pozici zástupkyně ředitele pro vnější vztahy ve společnosti Philip Morris ČR, informoval server Lidovky.cz. Podle schváleného usnesení se Kotalíková vzdala funkce k 31. říjnu, poté má pověření úřad řídit vrchní ředitelka sekce kabinetu předsedy vlády Petra Fojtíková.
"Po důkladném uvážení jsem přijala nabídku na novou profesní výzvu. Bylo mi ctí vést v uplynulých čtyřech letech Úřad vlády ČR a děkuji všem kolegům za jejich skvělou práci a podporu," sdělila serveru Kotalíková, která řadu let patřila k nejbližším spolupracovníkům premiéra Fialy.
Společnost Philip Morris ČR je předním výrobcem a prodejcem tabákových výrobků v zemi. Kotalíková nastoupí do širšího vedení firmy. "Jsme velmi rádi, že do našeho týmu přichází takto zkušená manažerka z veřejné sféry. Jana Kotalíková se stane posilou týmu, který rozvíjí naše vztahy s veřejností a podporuje tak naši cestu k budoucnosti bez cigaretového kouře," uvedl manažer komunikace firmy Vojtěch Severýn.
Čtyřicetiletá Kotalíková pracovala v letech 2007 až 2014 na pražském magistrátu. V březnu 2014 se stala mluvčí ODS, byla jí až do odchodu na mateřskou dovolenou v roce 2019. Vedoucí Úřadu vlády je od prosince 2021, kdy se ujala moci Fialova vláda.
Ze schváleného usnesení vyplývá, že Kotalíková skončí k 31. říjnu. "Vláda dočasně pověřuje s účinností od 1. listopadu Petru Fojtíkovou řízením úřadu vlády, a to do doby jmenování vedoucího úřadu vlády," stojí v usnesení. O jmenování Kotalíkové rozhodla Fialova vláda na svém prvním zasedání. Dá se očekávat, že nového šéfa úřadu vybere bezprostředně po svém jmenování i vznikající vláda, o které nyní jednají ANO, SPD a Motoristé.
Úřad vlády odborně, organizačně a technicky zajišťuje činnost vlády jako celku, premiéra i ministrů, kteří nemají vlastní ministerstvo. Koordinuje legislativní proces a spravuje majetek vlády. Podporuje činnost poradních a pracovních orgánů vlády, jako je Legislativní rada vlády, Bezpečnostní rada státu či Rada vlády pro lidská práva. Vedoucího úřadu jmenuje a odvolává vláda.
Nynější kabinet tvořený ministry za ODS, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN bude zemi spravovat do jmenování nové vlády, o níž po nedávných volbách vyjednává vítězné hnutí ANO s SPD a Motoristy. Očekává se, že nová vládní sestava nastoupí do Strakovy akademie během prosince. Nynější vládní strany přejdou do opozice.
