Odcházející vláda zřídila výbor pro protidronovou ochranu, podle vlády nastupující jde o nadbytečnou aktivitu
Zřízení výboru pro protidronovou ochranu, dronovou regulaci a rozvoj schválila vláda. Po jednání kabinetu to dnes oznámil premiér Petr Fiala (ODS). Výbor má podle něj sloužit k lepší koordinaci mezi všemi resorty a úřady, které se tématu věnují, ať už z hlediska využívání dronů v praxi či z hlediska ochrany a bezpečnosti obyvatel, státu a kritické infrastruktury. Návrh na zřízení výboru schválila v úterý Bezpečnostní rada státu (BRS).
Bývalý ministr obrany Lubomír Metnar (ANO) řekl v září České televizi, že zřízení výboru je nadbytečnou aktivitou, podobných skupin je podle něj už v Severoatlantické alianci mnoho. ANO aktuálně skládá vládu s hnutím Svoboda a přímá demokracie (SPD) a Motoristy sobě, o obraně jednali představitelé stran v pondělí. V úterý Metnar řekl, že panovala shoda na nutnosti náboru vojáků či posilování protivzdušné obrany a protidronových systémů.
"Na jedné straně je tady velký potenciál pro technologický rozvoj společnosti a hospodářství, na druhé straně představují drony také značné riziko, což vidíme třeba bohužel na průběhu války na Ukrajině, ale i v případě některých bezpečnostních incidentů, které se v poslední době v Evropě odehrály," uvedl dnes Fiala. Je podle něj zjevné, že problematika přesahuje působnost jednoho resortu, a je tudíž potřeba propojit všechny, kteří se tématu věnují.
Záměr zřídit koordinační skupinu pro antidronovou ochranu státu oznámil Fiala před měsícem. Koordinační skupina bude fungovat při BRS, zasednou v ní odborníci mimo jiné z ministerstev dopravy, obrany či vnitra. "Jejich úkolem bude sledovat vývoj technologií, navrhovat různá opatření, včetně legislativních, a koordinovat jednotlivé úřady v této oblasti. To je další krok k tomu, abychom co nejlépe ochránili bezpečí občanů. Posilujeme tím ochranu naší země i před novými hrozbami, které vidíme nedaleko od nás," řekl premiér v září.
Fiala tehdy také uvedl, že je nutné reagovat na nebezpečí, které představují ruské drony. Polsko nedávno zaznamenalo dvě desítky narušení svého vzdušného prostoru ruskými drony. Česko na pomoc s ochranou východní hranice vyslalo vrtulníkovou jednotku pro speciální operace se třemi stroji Mi-171Š. Šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová začátkem října hovořila o přeletu dronů nad důležitými objekty v Belgii, Polsku, Rumunsku, Dánsku a Německu. Tyto incidenty však Rusku výslovně nepřisoudila.
čtk, tb