Lidovci: Pokud se příští vláda bude držet naplánovaných výdajů a příjmů, rozpočet bychom do sněmovny poslali
Pokud nově vznikající koalice ANO, SPD a Motoristů přijme základní parametry státního rozpočtu na příští rok, má smysl, aby končící vláda návrh opět poslala Sněmovně. Novinářům to před jednáním kabinetu řekli lidovečtí ministři zemědělství a práce a sociálních věcí Marek Výborný a Marian Jurečka. Podle nich ale stačí tento krok udělat až po ustavení Sněmovny na počátku listopadu.
Přijetí základních parametrů rozpočtu, tedy příjmů, výdajů a salda, připustila v úterý místopředsedkyně ANO Alena Schillerová. Podle ní by nová koalice následně upravila vnitřní strukturu rozpočtu ve druhém čtení návrhu zákona. Schillerová to zdůvodnila tím, že by se urychlilo schválení rozpočtu a nezdržely by se dopravní stavby.
"Pokud hnutí ANO a (jeho předseda) Andrej Babiš budou garantovat, že návrh rozpočtu akceptují v základních parametrech, tedy výdaje, příjmy a schodek, pak dává smysl aby nová Sněmovna měla návrh rozpočtu k dispozici," řekl Výborný. Pokud by ale příští koalice chtěla návrh vládě vrátit, pak nevidí důvod k jeho poslání do Sněmovny. "Těžko může Andrej Babiš čekat, že bychom ten návrh přepracovali, jak si bude přát," dodal Výborný.
Jurečka rovněž nevidí problém s opětovným posláním rozpočtu Sněmovně, pokud o něj bude nová koalice stát. "Ale ta změna přišla za poslední týden. Předtím jsme dva měsíce slyšeli, že vůbec s tím rozpočtem nechtějí pracovat, nemají ambici vůbec cokoli s ním dělat. Proto mi přišlo zbytečné rozpočet poslat do Sněmovny, která s ním nebude nic dělat," řekl.
Ministři také nepokládají za nutné poslat rozpočet do Sněmovny předtím, než skončí ustavující schůze svolaná na první listopadový týden. "Do té doby ho nemá kdo projednávat, nebudou ani výbory," upozornil Jurečka. "Nyní nestojí vůbec žádné procesy. Dokud nebude ukončena ustavující schůze, nemá Sněmovna možnost se tím zabývat," zdůraznil.
Končící kabinet poslal návrh rozpočtu se schodkem 286 miliard korun do Sněmovny na konci září. Návrh znamená prohloubení deficitu z letos plánovaných 241 miliard korun. Mezitím se uskutečnily volby a nová Sněmovna se proto tímto návrhem zabývat nemůže. Strany budoucí koalice apelují na kabinet, aby návrh poslal do Sněmovny znovu.
Při projednávání ve Sněmovně poslanci v prvním čtení schvalují základní parametry rozpočtu, ve druhém mohou provádět přesuny mezi jednotlivými kapitolami. Pokud se nepodaří rozpočet schválit do konce roku, začne Česko příští rok hospodařit v rozpočtovém provizoriu, které omezuje měsíční výdaje na jednu dvanáctinu celkových výdajů letošního roku.
čtk, tb