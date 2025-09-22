Při projednávání kauzy Dozimetr se dnes k vině doznal jeden z hlavních obžalovaných, podnikatel Kos. Bývalý radní Hluboček ji odmítá
Jeden z hlavních obžalovaných v kauze Dozimetr, podnikatel Pavel Kos, se dnes u hlavního líčení doznal k trestné činnosti. Má zájem uzavřít se státním zástupcem Adamem Borgulou dohodu o vině a trestu, uvedl jeho advokát Daniel Volák. Bývalý náměstek pražského primátora Petr Hlubuček (dříve STAN) vinu v případu rozsáhlé korupce v pražském dopravním podniku (DPP) odmítl. Údajná hlava organizované skupiny Michal Redl pouze uvedl, že setrvává na svém předchozím stanovisku, na počátku jednání podal námitku.
"Mám zájem prohlásit vinu," uvedl Kos. Obžaloba v případu viní osm z korupce v DPP. Podle Borguly organizovaná skupina v čele se zlínským podnikatelem Redlem před dosazené manažery ve vedení DPP ovlivňovala výběrová řízení a brala za to úplatky v řádech milionů korun. Hlavním aktérům hrozí vysoké tresty vězení. Kromě Redla, Kose a Hlubučka jsou mezi obžalovanými Redlův řidič Ivo Pitrman, podnikatel Maroš Janovič a údajně skupinou dosazení vedoucí různých oddělení DPP Luděk Šteffel, Dalibor Kučera a Martin Vejsada. Také Šteffel má zájem o dohodu, ostatní vinu odmítli. Redl přiznal drogovou činnost.
Dohody již v případu uzavřeli podnikatelé Pavel Dovhomilja a Zakaría Nemrah. Dostali peněžité tresty. Původně byl obžalován také někdejší ekonomický ředitel dopravního podniku Matej Augustín. U něj vzal státní zástupce obžalobu zpět. Muž podle médií spolupracuje s policií.
Kvůli korupční kauze skončil v roce 2022 ve funkci nejen tehdejší náměstek pražského primátora Hlubuček, ale také například ministr školství Petr Gazdík (STAN) kvůli kontaktům s Redlem. Stejný důvod měl i odchod šéfa civilní rozvědky Petra Mlejnka, který ve funkci strávil několik týdnů. Hlubuček odešel i z dozorčí rady DPP.
čtk, tb