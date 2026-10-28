Prezident vyznamenal Čáslavskou, Formana, Dienstbiera, Topola či Tučkovou
Lidé v Česku si es připomněli 108. výročí vzniku samostatné Československé republiky. Prezident Petr Pavel při této příležitosti večer ve Vladislavském sále vyznamenal 51 osobností, o tří více než loni.
Nejvyšší české státní vyznamenání Řád bílého lva od Pavla in memoriam obdrželi gymnastka Věra Čáslavská a režisér Miloš Forman. Dále ho získaly herečka Iva Janžurová a bývalá předsedkyně Akademie věd ČR Helena Illnerová. Řád Tomáše Garrigua Masaryka prezident udělil in memoriam bývalému předsedovi Senátu Jaroslavu Kuberovi, československému diplomatovi Vladimíru Vochočovi, disidentovi a prvnímu polistopadovému ministru zahraničí Jiřímu Dienstbierovi nebo historikovi, disidentovi a diplomatovi Jaroslavu Šedivému.
Medaili Za hrdinství získalo pět lidí. Pavel In memoriam ocenil tři vojáky, vyznamenal také pracovníka městského úřadu v Chřibské Libora Cicvárka, který letos v lednu přišel o život při ozbrojeném útoku.
Medaili Za zásluhy pak obdrželi například režisér Jan Hřebejk, cyklista a šestinásobný paralympijský vítěz Jiří Ježek, spisovatelé Jáchym Topol a Kateřina Tučková, operní pěvec Adam Plachetka nebo in memoriam zakladatelka centra pro dětské oběti násilí LOCIKA Petra Wünschová.
V oblasti umění Pavel ocenil vedle Hřebejka či Tučkové rovněž ilustrátora, hudebníka a pokračovatele výtvarného odkazu Rychlých šípů Marko Čermáka a dramatika, divadelního režiséra a spoluzakladatele Činoherního klubu Ladislava Smočka.
Ze sportovních osobností vyznamenání kromě Ježka obdržela sportovní střelkyně Kateřina Emmons a první československá profesionální fotbalistka působící v zahraničí a celoživotní průkopnice ženského fotbalu Jaroslava Rinnerová.
Za zásluhy o stát v oblasti médií a vzdělávání byl oceněn popularizátor kritického myšlení Jiří Burýšek. Za zásluhy o stát v oblasti kultury a médií byl vyznamenán první generální ředitel České televize a někdejší rektor Akademie múzických umění v Praze Ivo Mathé, a to za rozvoj veřejnoprávních médií. Za zásluhy o stát v oblasti kultury a žurnalistiky byl oceněn dramatik, scenárista a politický komentátor Karel Steigerwald.
V oblasti zdravotnictví ocenění získali pediatrička a průkopnice dětské paliativní péče Mahulena Exnerová, chirurg a průkopník transplantační medicíny Jiří Froněk, hrudní chirurg a vedoucí programu transplantace plic pro Českou a Slovenskou republiku Robert Lischke a průkopník moderní léčby srdečních arytmií Petr Neužil.
Řadu medailí za zásluhy Pavel udělil v sociální oblasti. Ocenil průkopníka zaměstnávání lidí se zdravotním znevýhodněním Vojtěcha Sedláčka, předsedkyni a ředitelku organizace Nedoklubko Lucii Žáčkovou a Kumara Vishwanathana, sociálního pracovníka, který se dlouhodobě zasazuje o důstojný život Romů a jejich soužití s většinovou společností.
Za zásluhy v oblasti charitativní a dobrovolnictví vyznamenal humanitárního pracovníka a dlouholetého velitele krizového týmu Českého červeného kříže Richarda Smejkala či manžele Katarínu a Ondřeje Vlčkovy, kteří prostřednictvím Nadace rodiny Vlčkových budují dětský hospic na pražské Cibulce a zasazují se o rozvoj péče o vážně nemocné děti.
V oblasti kultury, výchovy a školství prezident medaili udělil herci, režisérovi a dlouholetému vysokoškolskému pedagogovi Arnoštu Goldflamovi. V oblasti výchovy a školství ocenil prezident Sylvu Knedlovou, podle Hradu nejdéle působící učitelku v ČR, která více než 70 let zasvětila vzdělávání a výchově několika generací žáků na Zlínsku.
In memoriam Pavel ocenil Lukáše Grábla, policistu, specialistu na hloubkové potápění a účastníka mezinárodních odminovacích a záchranných misí, který zahynul při výkonu služby. Za zásluhy v oblasti rozvoje občanské společnosti byl vyznamenán signatář a mluvčí Charty 77 Tomáš Hradílek.
Mezi dalšími oceněnými jsou podnikatel a inovátor Tomáš Karpíšek, který podle Hradu vybudoval síť osobitých restaurací a podstatně přispěl k rozvoji a kultivaci současné české gastronomie. Vyznamenán byl i tvůrce a ředitel aplikace Záchranka Filip Maleňák. Dále Pavel ocenění udělil vědci v oblasti umělé inteligence Tomáši Mikolovovi a průkopnici systematické výuky umělé inteligence a odbornici na její využití v biomedicíně Olze Štěpánkové.
Za rozvoj moderní ochrany přírody byla medaile in memoriam udělena Tomáši Rothröcklovi, ekologovi a prvnímu řediteli Národního parku Podyjí.