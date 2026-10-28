Pavel v projevu k 28. říjnu: Politici nenaplňují svou odpovědnost
Politici dnes nenaplňují svou odpovědnost v bezpečnosti, ale i v oblasti veřejných financí, v péči o krajinu a v tom, jak se staví k podobě veřejné debaty. V projevu před předáváním státních vyznamenání ve Vladislavském sále Pražského hradu to řekl prezident Petr Pavel. Uvedl také, že v informačním chaosu je potřeba budovat důvěru v zavedené značky a autority, nikoli s nimi válčit, nebo dokonce neuváženými změnami mediální prostor rozbít.
"Místo toho, abychom občanům poctivě dávali možnost rozumět tomu, co se s jejich zemí děje, odvádíme pozornost kouřovými clonami k nepodstatným tématům. Veřejný prostor zaplňujeme obsahem, jehož smyslem není něco vysvětlit, ale spíše něco překrýt," prohlásil prezident.
Informační chaos podle něj oslabuje schopnost demokratické společnosti rozhodovat a bránit se. "Naši protivníci to dobře vědí. Nemusejí nás přesvědčit o své pravdě. Stačí, když my přestaneme věřit, že pravdu lze vůbec poznat, když ztratíme důvěru v instituce, média, vědu, ale i jeden v druhého," řekl. V informačním chaosu je podle něj potřeba budovat důvěru v zavedené značky a autority. "Nikoli s nimi válčit, nebo dokonce neuváženými změnami mediální prostor rozbít," uvedl.
Poslanecká sněmovna v sobotu v prvním čtení podpořila vládní návrh zákona, který počítá se zrušením poplatků a převedením financování České televize a Českého rozhlasu do státního rozpočtu. Vládní plán, který veřejnoprávním médiím zároveň ubere peníze, čelí kritice od rektorů i studentů vysokých škol, církví, divadel i dalších kulturních institucí. Na nedělní demonstraci proti zrušení poplatků tisíce lidí zaplnily Staroměstské náměstí v Praze. V Brně a dalších městech lidé protestovali i dnes. Podle zástupců vládního tábora chystaná změna nezávislost médií neohrozí.
V politice je podle Pavla příliš málo slyšet jasná řeč o rizicích, kterým ČR čelí, a příliš málo odvahy. "Skutečná odvaha totiž nespočívá v tom, že jdeme proti oponentům. Ale ve schopnosti hájit i to, co není populární, ale pro zemi důležité a správné," řekl.
Vláda, zákonodárci a představitelé krajů a obcí podle Pavla nesmí promarnit čas, na který jim byla propůjčena odpovědnost za budoucnost země. "Musíme občanům vysvětlovat potřebu připravovat se na situace, které ještě nenastaly, ale reálně nastat mohou. A zároveň jim vysvětlovat cenu takových rozhodnutí," řekl. Ocenil, že to spolu s ním vnímá a diskutuje premiér Andrej Babiš (ANO).
Ve formování budoucnosti ČR mají podle něj důležitou roli všichni. "Mám pocit, jako bychom se této odpovědnosti v poslední době zříkali. V letech, která prožíváme v relativním bezpečí a dostatku, se uchylujeme k pohodlnosti, která uhýbá před nepříjemnými zprávami, náročnými úkoly, před dílčím odříkáním," prohlásil. Lidé podle něj přehlíží nebo nechtějí vidět zřetelné signály krizí, které mohou nastat.
"Čím jsou ty krize zřetelnější a nebezpečnější, tím více jako bychom se jim báli uvěřit," uvedl. Je podle něj potřeba být realisty, vnímat dění okolo a reagovat. "Země, která se bojí slyšet pravdu, postupně ztrácí schopnost sebereflexe, schopnost napravovat vlastní nedostatky a chyby. A tak se sama stává zranitelnou," řekl prezident.