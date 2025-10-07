Prezident svolal zasedání nové sněmovny na pondělí 3. listopadu
Prezident Petr Pavel svolal zasedání nové Poslanecké sněmovny na pondělí 3. listopadu, píše na webu odbor komunikace prezidentské kanceláře. Už dříve řekl, že stanovený termín dá dostatek prostoru stranám na povolební jednání. Ve volbách vyhrálo hnutí ANO, které jedná o vládní koalici s SPD a Motoristy.
Zasedání nové Sněmovny svolává prezident tak, aby bylo zahájeno nejpozději 30. den po dni voleb. Poslanci se sejdou po svém zvolení na ustavující schůzi, kterou svolá bývalý předseda Sněmovny, je-li poslancem. Pokud jím není, což je i případ letošního roku, svolá schůzi, za předpokladu, že je poslancem, nejstarší bývalý místopředseda. Tento rok to tedy bude dosavadní první místopředsedkyně dolní parlamentní komory Věra Kovářová (STAN).
