Prezident podepsal snížení odvodů živnostníků na loňskou úroveň
Odvody živnostníků na sociální pojistné zpětně klesnou na loňskou úroveň. Novelu zákona, kterou připravili představitelé vládní koalice, podepsal prezident Petr Pavel. Novela ruší letošní zvýšení měsíčního vyměřovacího základu živnostníků na 40 procent průměrné hrubé mzdy a vrací jej na loňských 35 procent. Živnostníci by tak mohli měsíčně ušetřit 715 korun.
Podle kritiků především z řad senátorů by to ale mohlo vést k tomu, že živnostníci budou do budoucna pobírat o 1500 korun měsíčně nižší penzi od státu. Navíc by to mohlo znamenat výpadek příjmů státu na důchody až 3,5 miliardy korun ročně. Senát proto novelu vetoval, ale Sněmovna ho poté přehlasovala. Novinka má vstoupit v účinnost den po vyhlášení ve Sbírce zákonů.
Zvýšení odvodů přinesl konsolidační balíček veřejných financí bývalé vlády Petra Fialy (ODS) z roku 2023. Předloha počítá s tím, že se přeplatky na sociálním pojistném živnostníkům vrátí při vyúčtování v příštím roce, pokud si o ně odvody do konce roku nesníží. Norma současně počítá s tím, že minimální záloha 5720 korun klesne na nezbytné minimum, tedy 5005 korun.
Předkladatelé chtěli svým návrhem pomoci živnostníkům. Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) již v lednu ve Sněmovně řekla, že takto prudké zvyšování daní má velmi negativní vliv zejména na drobné živnostníky. Jako příklad uvedla například kurýry, kadeřnice nebo kosmetičky či opravy oděvů. Bývalý ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL) naproti tomu návrh opakovaně kritizoval. Poukazoval přitom na to, že živnostníci budou mít měsíční důchod asi o 1650 korun nižší a že zákon přinese jen další výpadek příjmů.
Původně činil nejnižší vyměřovací základ čtvrtinu průměrné mzdy. Konsolidační balíček jej postupně zvyšoval v letech 2024 až 2026 na 30 až na letošních 40 procent průměrné mzdy, což právě koaliční návrh vrací na loňskou úroveň. V případě osob samostatně výdělečně činných, které tuto činnost vykonávají jako vedlejší, základ vzrostl o jeden procentní bod na 11 procent. Nynější úprava tento základ ponechává.