Prezident Pavel „má jiný pohled na situaci v Gaze“ než vláda. Čeká, že s ním ministři budou o věci jednat
Prezident Petr Pavel předpokládá debatu s vládou o stanovisku ČR v souvislosti s válkou v Pásmu Gazy. Řekl to dnes při návštěvě Japonska. Česko se nepřipojilo ke skupině 29 zemí, které tento týden ve společném prohlášení vyzvaly k okamžitému zastavení války v Pásmu Gazy a odsoudily zabíjení civilistů i zadržování izraelských rukojmích teroristickým hnutím Hamás.
Ministři kabinetu Petra Fialy (ODS) novinářům před jednáním vlády řekli, že je potřeba situaci v Pásmu Gazy stabilizovat a že civilistům je nezbytné doručovat humanitární pomoc. Šéf diplomacie Jan Lipavský ve vyjádření, jež ČTK poskytl jeho mluvčí Daniel Drake, souhlasil, že humanitární situace je kritická a je nutné ji řešit. Proto podle něj například Evropská unie na Izrael naléhá, aby rozšířil počet hraničních přechodů, přes které může pomoc proudit.
„To bude potřeba se zeptat vlády,“ odpověděl Pavel na dotaz, proč Česko mezi signatáři chybí. „Já jsem tuhle otázku s vládou nekonzultoval, ona ji se mnou taky ne, takže nevím, co vedlo vládu k tomuto rozhodnutí. Já se na to dívám trochu jinak a předpokládám, že debata na téma, jak v této věci dál postupovat a jaké stanovisko by Česká republika měla dále zastávat, ještě přijde,“ dodal.
„Humanitární situace v Gaze je kritická, souhlasím, že je potřeba ji řešit. Proto během jednání já i další evropští představitelé v čele s (šéfkou unijní diplomacie) Kajou Kallas naléháme na Izrael, aby rozšířil počet hraničních přechodů, přes které může proudit humanitární pomoc,“ uvedl dnes Lipavský. Taková přímá jednání jsou podle něj smysluplnější než jednostranná veřejná kritika. „O tom svědčí i skutečnost, že nedávné prohlášení explicitně pochválili teroristé z Hamásu,“ dodal ministr.
čtk, tb