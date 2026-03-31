Prezident Pavel by už raději Orbánově vládě neříkal nic citlivého, reaguje tak na aféru tamního šéfdiplomata
Česko by mělo podle prezidenta Petra Pavla přehodnotit vztahy s Maďarskem včetně toho, jaké informace bude Praha s Budapeští sdílet. Řekl to dnes České televizi v reakci na zveřejněný obsah hovorů mezi ministry zahraničí Maďarska a Ruska.
Deník The Washington Post (WP) s odvoláním na své zdroje před týdnem napsal, že maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó o přestávkách pravidelně telefonicky informoval Rusko o vyjednávání na zasedáních členských zemí Evropské unie. Szijjártó později potvrdil, že je v pravidelném kontaktu s ruským ministrem zahraničí Sergejem Lavrovem o dění na jednáních EU. Uvedl také, že komunikace s partnery je podstatou diplomacie.