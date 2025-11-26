Prezident nechce Turka do vlády. Babiš to bude řešit s Motoristy
Prezident Petr Pavel má podle předsedy hnutí ANO a pravděpodobného příštího premiéra Andreje Babiše nadále problém s nominací poslance Motoristů Filipa Turka do vlády, a to z právních důvodů. Babiš to řekl po dnešním jednání s prezidentem. Věc chce dnes řešit s předsedou Motoristů Petrem Macinkou ve Sněmovně.
"Prezident si myslí, že nemá být členem vlády," uvedl Babiš k Filipu Turkovi. Věc podle něj závisí na jednání s Motoristy, později koaliční rady ANO, SPD a Motoristů. Motoristé navrhli Turka na post ministra životního prostředí, původně s ním počítali jako s ministrem zahraničí. Podle Babiše to bylo od nich vstřícné řešení, Turek podle něj mohl dostat šanci.
Babiš současně zveřejnil také seznam ministrů. Za ANO budou ve vládě Alena Schillerová (finance), Karel Havlíček (průmysl a obchod), Aleš Juchelka (práce a sociální věci), Jeroným Tejc (spravedlnost), Robert Plaga (školství), Adam Vojtěch (zdravotnictví), Zuzana Schwarz Bařtipánová (místní rozvoj) a Lubomír Metnar (vnitro).
Za Motoristy mají být podle nominací ve vládě kromě Macinky a Turka také Oto Klempíř (kultura) a Boris Šťastný (sport). SPD navrhla bývalého zástupce náčelníka generálního štábu Jaromíra Zůnu na ministra obrany, ministrem zemědělství by měl být bývalý šéf Státního zemědělského intervenčního fondu Martin Šebestyán a ministrem dopravy bývalý šéf Českých drah Ivan Bednárik. čtk, ft