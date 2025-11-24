Předseda Stačilo! Daniel Sterzik se nebude ucházet o znovuzvolení. Zůstane blogerem, oznámil na svém blogu
Předseda hnutí Stačilo! Daniel Sterzik se na lednovém sněmu nebude ucházet o znovuzvolení. Uvedl to na svém blogu s tím, že se chce dál výhradně věnovat právě psaní na své stránky. Být předsedou a zároveň blogerem Vidlákem bylo podle něj jednou z příčin volebního neúspěchu, kdy se hnutí s 4,3 procenty hlasů nedostalo do Poslanecké sněmovny. Ve Stačilo! převažovali kandidáti KSČM, která v hnutí spolupracovala s Českou stranou národně sociální (ČSNS), stranou Spojených demokratů - Sdružení nezávislých (SD-SN) či Sociální demokracií (SOCDEM).
Hnutí bylo založeno 10. října 2024 na půdorysu koalice vytvořené pro loňské volby do Evropského parlamentu. Do české dolní komory kandidovalo poprvé. „Volební výsledek byl nedostatečný. O příčinách neúspěchu jsem už psal a ještě mnohokrát budu psát, ale od prvního povolebního článku platí, že jsem za to byl odpovědný já, protože jsem předseda. A jako předseda musím jít také příkladem v odstraňování chyb a musím pro Stačilo! udělat všechno, co je v mých silách, bez ohledu na mě osobně," uvedl Sterzik.
Za jednu z příčin neúspěchu uvedl i svůj blog. „Bloger Vidlák nemůže mluvit jako předseda hnutí. Musí být kousavý, sarkastický, musí mít proříznutá ústa přesně tak, jak jsem to dělal po celou dobu své existence, ale předseda hnutí takový být nemůže," řekl. Domnívá se tedy, že nemůže být předsedou a zároveň blogerem. „Stačilo! bude navždy moje dítě, ale právě proto musím být první, kdo upozadí sám sebe v jeho prospěch. (...) Pokud chci, aby se příště do Sněmovny dostalo a odvedlo svůj kus práce pro národ a vlast, musím ho podporovat, ale ne vést," míní.
Ačkoliv je Sterzik předsedou, celostátní lídryní do voleb byla europoslankyně a šéfka KSČM Kateřina Konečná, jež vedla kandidátní listinu v Moravskoslezském kraji. Předsedkyně KSČM dala po volbách funkci k dispozici. Výběr předsedy strany se uskuteční na mimořádném sjezdu patrně v prosinci.
Rezignaci a konec v politice oznámila i předsedkyně SOCDEM Jana Maláčová. Volební on-line sjezd se uskuteční 13. prosince. Původní termín byl 22. listopadu, nicméně předsednictvo jej posunulo s odůvodněním, že některé kraje by nestihly uspořádat nominační konference. čtk, ft