08:14

Poslanci dnes budou jednat o vydání Babiše a Okamury, kteří se ale rozhodli před soudem ukrýt za svou imunitu

Poslanci dnes projednají soudní žádosti o vydání předsedy ANO a premiéra Andreje Babiše a předsedy SPD a Sněmovny Tomia Okamury k trestnímu stíhání. Sněmovní mandátový a imunitní výbor už plénu hlasy koaliční většiny doporučil, aby žádostem nevyhovělo. Očekává se, že dolní komora rozhodne stejně. Opozice mluví o koalici nevydávání.

Poslanci projednají nejprve žádost o Babišovo vydání k stíhání. Následovat bude rozhodování o žádosti o Okamurovo vydání. Z opozice zazní návrh, aby zákonodárci hlasovali tajně.

Babiš a jeho někdejší poradkyně, nyní europoslankyně Jana Nagyová čelí obžalobě kvůli padesátimilionové dotaci na areál Čapí hnízdo u středočeských Olbramovic. Pražský městský soud je dvakrát nepravomocně osvobodil. Oba rozsudky ale zrušil odvolací Vrchní soud v Praze. V posledním rozhodnutí loni v červnu navíc zavázal městský soud k tomu, aby obžalované na základě provedených důkazů uznal vinnými.

Kauza Čapí hnízdo pokračuje čtvrté volební období. V minulosti vydali poslanci Babiše ke stíhání třikrát. Nagyovou zbavil Evropský parlament imunity loni v dubnu.

Okamura čelí stíhání v souvislosti s předloňskými plakáty hnutí před senátními a krajskými volbami. Kontroverze vzbudil zejména plakát, na němž byl muž tmavé pleti se zkrvaveným nožem a v zakrvácené košili společně s textem "Nedostatky ve zdravotnictví nevyřeší 'chirurgové' z dovozu" a "Stop Migračnímu paktu EU". Státní zástupce podal obžalobu na předsedu SPD i jeho hnutí pro podezření z podněcování k nenávisti loni v srpnu. Loni v únoru, tedy v minulém volebním období, Sněmovna Okamuru ke stíhání vydala.

čtk, tb

