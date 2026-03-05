Kim Čong-un si nechal postavit sochu. Udělal to jako první severokorejský žijící diktátor
Severní Korea o víkendu odhalila sochu svého vůdce Kim Čong-una, což je podle odborníků pocta obvykle vyhrazená zesnulým členům vládnoucí dynastie Kimů. Napsala to agentura AFP. Kim je u moci od poloviny prosince 2011.
Severokorejská státní televize podle jihokorejského ministerstva pro sjednocení nedávno odvysílala záběry sochy, která znázorňuje horní polovinu těla usmívajícího se Kima s pravou rukou v kapse rozevlátého kabátu a levou na spoušti v momentě, kdy slavnostně zahajuje jeden z rozvojových projektů.
Podle francouzského webu Le Figaro, který sobotní záběry zveřejnil, má dílo podtrhnout vůdcovu neustálou snahu podporovat nové iniciativy v oblasti regionálního rozvoje a výstavby po celé zemi.
"Socha je obzvláště pozoruhodná, protože je velmi neobvyklé, aby režim vytvořil sochu na počest ještě žijícího vůdce," řekl Lim Ul-čchul, odborník na KLDR z jihokorejské univerzity Kjongnam.
Severní Korea je poseta obrovskými sochami uctívajícími předky současného severokorejského vůdce - jeho dědečka Kim Ir-sena a otce Kim Čong-ila, první dva představitele vládnoucí rodinné dynastie. Čínský prezident Si Ťin-pching přivezl do Pchjongjangu v roce 2019 bustu představující současného vůdce Kima.
čtk, tb