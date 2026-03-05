Přibývá zraněných ve státech Perského zálivu, Írán také útočí na Kurdy
Úlomky z íránských dronů, které zachytila protivzdušná obrana Spojených arabských emirátů (SAE), zranily v Abú Zabí šest lidí. Podle agentury Reuters, která se odvolává na vládní prohlášení, šlo o nepálské a pákistánské státní příslušníky, kteří utrpěli lehká až středně těžká zranění. Katarské úřady dnes vyhlásily v zemi zvýšený stav nouze poté, co byly v Dauhá slyšet silné exploze, jejichž zvuky se podle stanice Al-Džazíra přibližovaly k centru metropole. Stoupající kouř byl vidět nad obytnou čtvrtí na západním okraji Dauhá. Výbuchy byly slyšet také v Bahrajnu.
Bahrajnské obranné síly dnes na síti Instagram uvedly, že od začátku íránských útoků zničily 75 raket a 123 dronů cílených na království. Dále vyzvaly obyvatele Bahrajnu, aby zůstali doma a vycházeli pouze v nezbytných případech a byli co nejvíce opatrní.
Íránské revoluční gardy se dnes podle Al-Džazíry přihlásily k útokům, které podle nich způsobily značné škody 20 americkým vojenským cílům v Kuvajtu, Bahrajnu a Spojených arabských emirátech.
Írán pokračuje v odvetných úderech na Izrael a americké cíle v regionu. Reaguje tím na útoky, které proti Íránu v sobotu zahájily Spojené státy a Izrael. Ve středu katarská protivzdušná obrana zneškodnila íránské střely mířící na mezinárodní letiště v Dauhá, které proto nebylo nijak zasaženo.
Protivzdušná obrana SAE od začátku války čelila 189 balistickým střelám vypáleným nad jejich území z Íránu, uvedlo ve čtvrtek na síti X ministerstvo obrany. Zničit se podařilo 175 z nich, 13 spadlo do moře a jedna dopadla na území emirátů.
čtk, tb