Portugalsko je další stát, který uznává Palestinu. Izrael to označuje za odměnu terorismu a bude rozšiřovat osady na Západním břehu
Portugalsko nyní oficiálně uznává Stát Palestinu, prohlásil dnes portugalský ministr zahraničí Paulo Rangel. Informovaly o tom agentury Reuters a AFP. Stejné prohlášení dnes vydaly Austrálie, Británie a Kanada, jiné země jako Francie avizovaly, že tento krok učiní na Valném shromáždění OSN, které začíná příští týden v New Yorku.
"Uznání státu Palestina je naplněním fundamentální, konzistentní a široce akceptované portugalské zahraniční politiky," řekl Rangel novinářům v sídle stálé mise Portugalska při OSN. "Portugalsko prosazuje dvoustátní řešení jako jedinou cestu ke spravedlivému a trvalému míru, který bude upřednostňovat soužití a mírové vztahy mezi Izraelem a Palestinou," dodal.
Palestinské teroristické hnutí Hamás si přitom nemůže udržet žádnou formu kontroly nad Pásmem Gazy ani mimo něj, řekl šéf portugalské diplomacie s tím, že je podle něj nutné okamžitě uzavřít příměří ve válce v Gaze, přičemž Hamás musí propustit všechny izraelské rukojmí.
Rangel také řekl, že uznání státu Palestina "nevymaže humanitární katastrofu v Gaze", a odsoudil tamní hladomor a ničení a také rozšiřování izraelských osad na okupovaném Západním břehu Jordánu.
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu dnes řekl, že uznání palestinského státu je "obrovskou odměnou terorismu" a že ve svém projevu v OSN představí izraelský pohled na věc. Naznačil také, že Izrael bude reagovat rozšiřováním židovských osad na Západním břehu.
čtk, tb