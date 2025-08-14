Polské město čelilo hackerskému útoku, který by jej odstřihl od vody. Na poslední chvíli mu zabránilo
Polským úřadům se ve středu na poslední chvíli podařilo zneškodnit útok hackerů, který by jedno z velkých měst zanechal bez vody, uvedl dnes místopředseda polské vlády a ministr digitalizace Krzysztof Gawkowski. Polská média v této souvislosti připomínají předchozí ministrovo vyjádření, že Rusko vede proti Polsku kybernetickou válku, ale 99 procent útoků se daří zneškodnit.
„Na poslední chvíli, když útok začínal, se naše služby o něm dozvěděly, a tak jsme vše odpojili. Útoku se podařilo zabránit," řekl ministr serveru Onet. "Nechci hovořit, o jaké jde město, abych nevyvolal emoce mezi lidmi," dodal.
Útoky hackerů na polskou infrastrukturu zesílily po ruském útoku na Ukrajinu v únoru 2022. Gadkowski letos v dubnu hovořil o 60.000 až 70.000 útocích měsíčně. „Od počátku roku ruské útoky rostou, je jich každým dnem více," řekl.
Mluvčí polské prokuratury Przemyslaw Nowak ve středu upozornil i na nárůst záškodnických diverzních akcí, podnikaných na zakázku ruské rozvědky nejen v Polsku, ale také v Česku a Litvě, napsal Onet. Ve středu polská prokuratura obvinila šestičlennou skupinu - tří Poláků a tří Bělorusů - ze žhářských útoků spáchaných v loňském roce. čtk, ft