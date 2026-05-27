Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
13:42

Policie zadržela dalšího člověka kvůli březnovému útoku na pardubickou zbrojovku

Policie dnes zadržela dalšího člověka v souvislosti s březnovým žhářským útokem na pardubickou zbrojovku LPP Holding, jde o občana cizího státu. Kriminalisté ho stíhají pro trestný čin teroristického útoku a účasti na teroristické skupině. Policie o tom dnes informovala na síti X. Podle dřívějších informací zadrželi kriminalisté v souvislosti s tímto případem deset lidí.

Ve výrobní hale zbrojovky LPP Holding v Pardubicích hořelo 20. března. K požáru, který způsobil škody za stovky milionů korun, se přihlásila údajná protiizraelská skupina The Earthquake Faction. Uvedla, že aktem útočí na výrobu zbraní pro Izrael.

čtk, tb

