A na Sněžce jsou, jako každý rok, rozmístěné sítě proti turistům
Správci Krkonošského národního parku (KRNAP) dnes na vrcholu Sněžky a v Obřím sedle vymezili ochrannými sítěmi prostor pro turisty. Každoroční opatření před letní sezonou má podpořit ochranu přírody v turisticky exponované lokalitě, řekl dnes ČTK mluvčí Správy KRNAP Radek Drahný. Správci sítě rozmístili už posedmé. Na místě zůstanou do pozdního podzimu.
"Sítě oddělují vyhrazený prostor pro turisty od cenné přírody na vrcholu a lemují přístupové trasy na Sněžku i okolí bývalé Obří boudy v Obřím sedle," sdělil Drahný.
Návštěvníkům vrcholu byl k volnému pohybu v minulosti vyhrazen prostor přibližně o velikosti poloviny fotbalového hřiště. "Mnozí to ale nerespektují a vstupují na alpínské trávníky či lezou po skalách. Proto správy obou krkonošských národních parků (českého i polského) v posledních letech v letní sezoně oddělují prostor přírody od návštěvníků červenou jeden metr vysokou ochrannou sítí," uvedl mluvčí.
Toto opatření je pouze jedno z mnoha, kterými se Správa KRNAP snaží zabránit škodám na přírodě na vrcholu Sněžky. V letních měsících tam dohlíží na dodržování zákonných pravidel strážce parku. "Tato strážní a informační služba bude dle možností posilována i o služby s Policií ČR. Dále na vrcholu přibyly cedulky s informacemi o vzácných druzích, které na vrcholu rostou nebo žijí a které pohyb návštěvníků volným terénem může ohrožovat," uvedl Drahný. Na vrcholu Sněžky v minulých letech také přibyly dřevěné lavičky, na kterých mohou turisté odpočívat.
Návštěvnost Sněžky je podle správců parku extrémní. Denní úhrn pěších turistů je v letní sezoně až 9000 lidí, přičemž v tom nejsou zahrnuti lidé přepravení kabinovou lanovkou z Pece pod Sněžkou, která má denní kapacitu až 2400 cestujících. Provozovatelé lanovky ale opakovaně uvádějí, že dráha z Pece na Sněžku nepředstavuje v tomto ohledu zásadní problém. Potvrzují to i zástupci Správy KRNAP. Podle nich je více návštěvníků Sněžky z polské strany hranice. Na polský vrch Kopa nedaleko Sněžky z polského střediska Karpacz totiž vede lanovka s hodinovou přepravní kapacitou až 900 lidí.
Přírodní prostředí je na Sněžce (1603 m n.m.) podle správců parku nenahraditelné, proto je nutné přísně chránit nejen tamní rostliny a živočichy, ale také geologické jevy. V důsledku mrazivého a větrného klimatu tam vznikly mrazem tříděné půdy, lze tam spatřit kamenné mnohoúhelníky, brázdy, svahové terasy či kamenné sutě. Neukáznění lidé do těchto procesů trvajících desítky tisíc let v minulosti zasahovali například stavěním kamenných pyramid.
Správci KRNAP se začátkem letní sezony nabádají návštěvníky Krkonoš, aby dodržovali pravidla v národním parku. Mezi hlavní pravidla v KRNAP patří zákaz vstupu mimo značené cesty v klidových územích či zákaz létání s drony. Problémem jsou podle správců KRNAP i pohozené odpadky. Připomínají také, že vjezd motorových vozidel na území národního parku definuje zákon. Například cyklisté mohou jet v národním parku jen po cyklotrase.
čtk, tb