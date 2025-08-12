„Pokud se stáhneme z Donbasu, otevřeme Rusům cestu dál.“ Zelenskyj vyloučil stažení armády v rámci případné mírové dohody
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj dnes vyloučil stažení ukrajinské armády z Donbasu v rámci případné mírové dohody s Rusy, protože by to Kyjev připravilo o obranné linie a otevřelo Moskvě cestu k dalším útokům. Napsaly to agentury Reuters a AFP, podle nichž se takto ukrajinský vůdce vyjádřil před novináři. Podle agentury AP Zelenskyj řekl, že Kreml chce, aby se Ukrajina v rámci potenciální dohody o příměří stáhla z části Doněcké oblasti, kterou kontroluje Kyjev.
Očekává se, že prezidenti USA a Ruska v pátek projednají možnosti ukončení ruské války proti Ukrajině a americký prezident Donald Trump dříve naznačil, že výměna území by mohla být součástí potenciální mírové dohody.
Ukrajinský prezident podle Reuters novinářům řekl, že územní otázky by měly být projednány poté, co Rusko bude souhlasit s příměřím, a bezpečnostní záruky pro Ukrajinu by měly být neoddělitelnou součástí této diskuse. Zelenskyj zopakoval, že Ukrajina musí být zapojena do jakýchkoliv rozhovorů týkajících se jejího vlastního území.
Průmyslový východoukrajinský Donbas tvoří Doněcká a Luhanská oblast. Ukrajina se brání otevřené ruské vojenské agresi od února 2022, přičemž ruská invazní vojska se od té doby zmocnila téměř celé Luhanské oblasti a okupují také části Doněcké, Záporožské, Chersonské oblasti a menší území v Charkovské a Sumské oblasti. Moskva už v roce 2014 v rozporu s mezinárodním právem anektovala ukrajinský poloostrov Krym.
Ukrajina podle Zelenského stále kontroluje na 9000 kilometrů čtverečních, tedy asi 30 procent Doněcké oblasti. „Nestáhneme se z Donbasu... pokud se dnes stáhneme z Donbasu - (opustíme) naše opevnění, náš terén, výšiny, které kontrolujeme - jasně tím otevřeme předmostí pro Rusy, aby mohli připravit ofenzívu," řekl dnes novinářům Zelenskyj podle AFP. „Za pár let bude mít (ruský prezident Vladimir) Putin otevřenou cestu do Záporožské a Dněpropetrovské oblasti. A nejen to, i do Charkova," uvedl podle serveru Ukrajinska pravda. Podle AP také upozornil, že předání ukrajinského území Rusku by bylo protiústavní.
Podle AFP Zelenskyj prohlásil, že Rusové plánují nové pozemní útoky na nejméně třech místech fronty, aby vyvinuli tlak na Kyjev a vynutili si od něj ústupky. „Domníváme se, že se připravují na útočnou operaci ve třech směrech - na Záporoží, Pokrovsk a Novopavlivku," uvedl Zelenskyj. Podle serveru Ukrajinska pravda připustil, že invazní armáda u města Dobropillja postoupila v posledních dnech o deset kilometrů. Jednalo se ale podle něj o skupiny ruských vojáků bez techniky. „Někteří už byli nalezeni, částečně zlikvidováni, částečně zajati. Zbytek bude také brzy nalezen a zničen," dodal.
Chystaný summit mezi americkým prezidentem Donaldem Trumpem a jeho ruským protějškem Vladimirem Putinem na Aljašce označil ukrajinský prezident za osobní vítězství šéfa Kremlu. „Za prvé, sejde se (s Trumpem) na americkém území, což považuji za jeho osobní vítězství. Za druhé, vychází z izolace, protože se setkává na americkém území. A za třetí, tímto setkáním určitým způsobem odložil sankce," řekl Zelenskyj. ctk, ft