Pokud Írán zaútočí na Washington, zaplatí vysokou cenu, varoval Trump
Pokud by Írán zaútočil na Washington, zaplatil by za to vysokou cenu, prohlásil americký prezident Donald Trump podle stanice CNN po příletu do Manily poté, co se objevily zprávy o možném íránském útoku na vysoké americké představitele.
Trump se ve filipínské metropoli zúčastní summitu Sdružení zemí jihovýchodní Asie (ASEAN), v jehož rámci se uskuteční mimo jiné čtyřstranné jednání představitelů Austrálie, Indie, Japonska a Spojených států. Podepsána má být také obchodní dohoda mezi Washingtonem a Thajskem.
"Pokud k tomu dojde, zaplatí takovou cenu, jakou dosud žádná země nezaplatila," řekl Trump novinářům v Manile poté, co se v pondělí podle amerických představitelů objevily zprávy o tom, že by Írán mohl mít v plánu zaútočit na vysoce postavené činitele Trumpovy administrativy pomocí takzvané "špinavé bomby" s jaderným materiálem či chemické zbraně. "Bereme to velmi vážně, protože jsou prostě šílení," prohlásil Trump.
Trump ze summitu ASEAN odletí do jihočínského Šen-čenu, kde se na okraj summitu Asijsko-pacifického hospodářského společenství (APEC) setká s prezidenty Číny a Ruska, Si Ťin-pchingem a Vladimirem Putinem. Americký prezident podle agentury Reuters očekává, že při setkání se svým čínským protějškem otevřou otázku Tchaj-wanu, kde Čína zesílila tlak.
Šéf Bílého domu v Manile také naznačil, že se s Putinem setká, "pokud to bude možné." Dodal, že severokorejský vůdce Kim Čong-un by do Šen-čenu také rád přijel. "Uvidíme, jak to dopadne," řekl Trump. Peking dnes však dříve uvedl, že nemá žádné informace o možném setkání amerického prezidenta s Kimem.
V Manile začal 49. summit ASEAN v neděli. Lídři jihovýchodní Asie projednávali zejména válku v arabském regionu a regionální spory. ASEAN tvoří Brunej, Kambodža, Indonésie, Laos, Malajsie, Barma, Filipíny, Singapur, Thajsko, Východní Timor a Vietnam.