Pokračuje soudní jednání o kauze Dozimetr, dnes vypovídá bývalý náměstek primátora Hluboček
Výpovědí obžalovaného bývalého náměstka pražského primátora Petra Hlubučka (dříve STAN) bude dnes pokračovat hlavní líčení v kauze Dozimetr. Státní zástupce Adam Borgula v případu obžaloval osm lidí v čele se zlínským podnikatelem Michalem Redlem z rozsáhlé korupce v pražském dopravním podniku (DPP). Hlubuček v pondělí vinu odmítl. Dnes bude odpovídat na otázky trestního senátu, žalobce i advokátů spoluobžalovaných.
Kauzu začal Obvodní soud pro Prahu 9 projednávat v pondělí. Své prohlášení již pronesl Redl, který také trvá na nevině. Jeho blízký spolupracovník podnikatel Pavel Kos se však následně přiznal. Soudu popsal, jak fungovala organizovaná skupina, která podle žalobce dosazovala do DPP spřátelené manažery, přes ně ovlivňovala zakázky a brala za to úplatky. Uvedl také, že spolu s Redlem platili PR agentuře, která měla na starosti Hlubučkův mediální obraz, a že mu sehnali Mateje Augustína na pozici ekonomického ředitele dopravního podniku.
V kauze jsou obžalováni tři údajní hlavní aktéři skupiny - Redl, Kos a Hlubuček. Těm navrhl Borgula nejvyšší tresty kolem osmi až deseti let vězení. S nimi se zpovídají jejich spolupracovníci i někdejší vedoucí pracovníci DPP. Obžalobě čelí i dvě dodavatelské firmy. V Kosově případu soud ve středu přijal jeho prohlášení viny a bude o něm rozhodovat samostatně.
Další dva původně obvinění členové skupiny - podnikatelé Pavel Dovhomilja a Zakaría Nemrah - se přiznali dříve a soud je na základě dohody o vině a trestu uzavřené se státním zástupcem potrestal peněžitými tresty. U někdejšího ekonomického ředitele DPP Augustína vzal žalobce před začátkem hlavního líčení obžalobu zpět. Muž začal spolupracovat s policií. Policisté poté v kauze obvinili i někdejšího šéfa dopravního podniku Martina Dvořáka, jehož vyšetřování však zatím neukončili.
Kvůli korupční kauze skončil v roce 2022 ve funkci nejen tehdejší náměstek pražského primátora Hlubuček, ale také například ministr školství Petr Gazdík (STAN) kvůli kontaktům s Redlem. Stejný důvod měl i odchod šéfa civilní rozvědky Petra Mlejnka, který ve funkci strávil několik týdnů. Hlubuček odešel i z dozorčí rady DPP.
čtk, tb