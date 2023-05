Podle poroty Trump sexuálně zneužil novinářku, ale kandidaturu mu to nejspíš nezkomplikuje

Geoffrey Hinton • Autor: REUTERS

Nejen americká média bzučí spekulacemi o tom, jaké dopady bude mít na plánovanou prezidentskou kandidaturu Donalda Trumpa soudní rozhodnutí, které padlo v úterý na Manhattanu. Porota dala za pravdu novinářce a spisovatelce E. Jean Carroll, která Trumpa žalovala v občanskoprávním sporu. Ve své knize vydané v roce 2019 Trumpa obvinila, že ji v polovině devadesátých let sexuálně napadl a znásilnil v kabince luxusního obchodního domu v New Yorku. Trump obvinění na sociální síti Social Truth označil za lež a podvod - a dodal, že ženu ani nezná.

Porota složená z šesti mužů a tří žen událost neposuzovala v trestněprávní rovině a ex-prezidentovi tak nehrozil trest odnětí svobody, byla nicméně nucena rozhodnout, na čí straně je pravda. A uvěřila svědectví E. Jean Carroll, které potvrdily dvě svědkyně, jimž o incidentu řekla v té době.

Trumpovy výroky porota vyhodnotila jako pomluvu a rozhodla, že se dopustil sexuálního zneužití (znásilnění se ale podle ní neprokázalo). Nařídila mu také zaplatit Carroll necelých pět milionů dolarů, přičemž největší částka má být právě za následky způsobené napadením.

Sexuální zneužití je v právu státu New York definováno jako sexuální kontakt bez předchozího souhlasu. Bývalá sloupkařka magazínu Elle je jednou z více než 20 žen, které Trumpa veřejně obvinily z různých forem sexuálního obtěžování nebo násilí. Vůbec poprvé se ale nyní některým z obvinění zabýval soud.

"Absolutně nevím, kdo ta žena je. Tenhle verdikt je skandál - pokračování největšího honu na čarodějnice všech dob," napsal Trump po vynesení rozsudku opět na své síti Truth Social. Z prvních reakcí se ale nezdá, že by ho měl výsledek sporu nějak poškodit. Jednak se plánuje odvolat, kauza tedy není definitivně u konce. Druhým významným signálem bylo téměř univerzální mlčení, které zavládlo mezi dalšími uchazeči o Bílý dům z řad republikánských politiků. Floridský guvernér Ron DeSantis ani někdejší guvernérka Jižní Karolíny a velvyslankyně při OSN Nikki Haley verdikt nijak nekomentovali.

Trumpa ve středu večer čeká televizní vystoupení, v němž se nejspíš zařadí zpět do hlavního proudu, jak předpovídá komentář deníku The New York Times. Čistě jen tím, že dostane značný prostor v hlavním vysílacím čase na jedné z hlavních zpravodajských stanic. “Je to antidemokratický, násilí povzbuzující karnevalový naháněč. A teď s ním teď budeme zacházet jako se standardním kandidátem?” ptá se text, ale zároveň upozorňuje na rizika alternativního přístupu. Britský týdeník The Spectator pak dodává, že v běžném politickém provozu by samozřejmě soudně potvrzené sexuální predátorství udusilo ambice zastávat významnou funkci. “Ale americká politika dneška normální není,” konstatuje Spectator. Silvie Lauder

Premiér Petr Fiala přijal v Kramářově vile předsedkyni italské vlády Giorgiu Meloni. Ta po schůzce prohlásila, že Itálie bude ve všech směrech podporovat Ukrajinu napadenou Ruskem a ocenila českou solidaritu s ukrajinskými uprchlíky a uprchlicemi. V Polsku vstoupilo v platnost rozhodnutí nenazývat město Kaliningrad ruským jménem, ale polským jménem Królewiec. Doporučuje to polská státní komise pro standardizaci zeměpisných názvů. V Aeru Vodochody začala výroba čtyř cvičných letounů L-39NG pro státní podnik Letecké opravny Malešice (LOM) Praha. První dva budou hotové koncem roku 2024, zbylé dva v roce 2025 a sloužit budou k výcviku vojenských pilotů. Na vatikánském Svatopetrském náměstí vystoupili dva papežové - katolický František a Tawadros II. z egyptské koptské pravoslavné církve. Pokles nezaměstnanosti v Česku pokračoval i v dubnu, z evidence odešlo přes 43 tisíc lidí. V mezinárodním srovnání byla míra nezaměstnanosti podle posledních dostupných dat Eurostatu (za březen) nejnižší v celé EU, a to 2,6 % (průměr EU 6,1 %). Herec Robert De Niro se stal posedmé otcem. Evropská unie ratifikovala Úmluvu o prevenci a potírání násilí na ženách známou pod názvem Istanbulská úmluva. Stalo se tak navzdory tomu, že tento dokument neratifikovaly všechny členské země EU – nestalo se tak konkrétně v Bulharsku, Česku, Maďarsku, Lotyšsku, Litvě a na Slovensku. Česko předá Ukrajině dva systémy protiletadlové obrany KUB a příslušné rakety, oznámil prezident Petr Pavel. Ve Varnsdorfu získaly stovky lidí neoprávněně řidičský průkaz. Obžalobě čelí šest osob a hrozí jim až desetiletý trest vězení. Úplatky dostávali dva komisaři od autoškol z celé republiky. Jedná se nejspíše o největší případ korupce při udělování řidičských průkazů u nás. V Británii se narodily první děti počaté experimentální technikou kombinující genetickou informací tří dárců, která má zabránit tomu, aby zdědily vzácné genetické choroby.

