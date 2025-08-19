Počet nestraníků mezi adepty na poslance se zvýšil ze třetiny na 37,6 procenta
Počet nestraníků v řadách adeptů na poslance se letos přiblížil dvěma pětinám. Dosáhl 37,6 procenta. Při minulých volbách před čtyřmi lety byl bez stranické příslušnosti každý třetí kandidát, celkem jich bylo 33,28 procenta. Nejvíce straníků nominovala tradičně opoziční hnutí ANO a SPD. Vyplývá to z údajů, které dnes Český statistický úřad zveřejnil na volebním webu.
Celkem jsou na kandidátních listinách 26 letošních volebních uskupení členové 57 stran a hnutí. V minulých volbách před čtyřmi lety mělo na kandidátkách zastoupení 60 stran a hnutí, i když se do voleb přihlásila o čtyři uskupení méně než letos.
Maximální počet kandidátů, 343, nominovala koalice Spolu, tedy ODS, KDU-ČSL a TOP 09, stejně jako Starostové, Piráti, SPD a Přísaha.. ANO a Stačilo! navrhly o jednoho kandidáta méně, Motoristé sobě pak 340 kandidátů. Naopak anarchokapitalistická strana Nevolte Urza.cz, která chce v kampani představit hlavně svůj program, nominovala pouze svého zakladatele Martina Urzu.
Žádná z parlamentních stran se nespolehla jen na své členy..ANO nasadilo 331 straníků, SPD 330, koalice Spolu dohromady 324 členů ODS, TOP 09 nebo lidovců., Piráti 270, Starostové a nezávislí se Starosty pro Liberecký kraj dohromady 245.
Hnutí Stačilo! má na kandidátkách zástupce celkem šesti stran, z toho jen 41 vlastních členů. Dalších 159 kandidátů je členy KSČM, 37 členy Sociální demokracie, 24 členy České strany národně sociální, devět je Moravanů a jeden je členem Spojených demokratů - Sdružení nezávislých. Dva z Moravanů kandidují i za konkurenční Moravské zemské hnutí a jeden člen KSČM za uskupení Česká republika na 1. místě! Poslanec SPD Jiří Kobza kandiduje za Stačilo! jako nestraník.
SPD má na kandidátkách po dvou členech Svobodných, Trikolory a PRO. Piráti mají kromě 31 Zelených na kandidátkách i jednoho člena strany Mourek. Starostové nominovali dva členy Karlovarské občanské alternativy a po jednom zástupci Východočechů a uskupení JsmePRO!
Motoristé sobě navrhli kromě 282 vlastních straníků rovněž 12 Soukromníků, přičemž další člen této strany kandiduje za ČSSD - Českou suverenitu sociální demokracie. Hnutí Přísaha nominovalo 139 vlastních členů, dva zástupce hnutí PES a po jednom členovi Nezávislých, Změny 2020 a Hlasu samospráv.
Bez nestraníků na kandidátních listinách je pouze Hnutí občanů a podnikatelů. Všech 15 adeptů je členy tohoto uskupení, které v každém z regionů navrhlo po jednom kandidátovi s výjimkou Jihomoravského kraje, kde kandidují dva.
Nejvíce kandidátních listin i kandidátů bylo nominováno v Praze, a to 523 na 25 kandidátních listinách. Naopak nejméně kandidátů je v Karlovarském kraji, konkrétně 183, i když se tam podobně jako v jiných regionech do voleb přihlásilo 19 uskupení. Nejmenší výběr budou mít voliči na Vysočině z 18 kandidátních listin, na nichž je ale 230 kandidátů.
Po 468 kandidátech figuruje ve středních Čechách a na jižní Moravě, 460 kandidátů mají v Moravskoslezském kraji. V Ústeckém kraji kandiduje 313 lidí, v Olomouckém 302. Celkem 283 kandidátů mají ve Zlínském kraji, 277 v Jihočeském, 262 v Plzeňském, 253 v Královéhradeckém, 237 v Pardubickém a 214 v Libereckém. čtk, ok