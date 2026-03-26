Plaga zatím neodvolá náměstka, který šířil falešnou fotku s Minářem, chce však po něm omluvu
Zdeněk Kettner, náměstek ministra školství Roberta Plagy, šíří pomlouvačné fotografie,vytvořené umělou inteligencí, na nichž se se šéf Milionu chvilek Mikuláš Minář drží okolo ramen s jedním ze zatčených kvůli požáru v Pardubicích a s knězem Tomášem Halíkem. Minářův spolek chystá žalobu a případem se zabývají pražští kriminalisté. "Podle náměstka Kettnera šlo o chybu a byl jsem z jeho strany ujištěn, že se nic takového a ani podobného již nebude opakovat. Sdělil jsem mu nicméně, že věc považuji za velmi vážnou a očekávám z jeho strany jak sebereflexi, tak adekvátní omluvu nejen Mikuláši Minářovi a profesoru Tomáši Halíkovi, ale také směrem k celé veřejnosti," řekl k tomu Plaga.
Kettner webu iDNES.cz řekl, že snímek nevytvořil a po upozornění, že se jedná o podvrh, ho smazal. Podle Deníku N upravenou fotografii zřejmě jako první zveřejnila facebooková stránka ČT25 Pravda bez cenzury. Podle odborníků, které oslovil, se zaměřuje na šíření tzv. deepfake dezinformací.
K požáru se přihlásila údajná protiizraelská skupina The Earthquake Faction. LPP Holding před několika lety oznámil, že chce v Pardubicích společně s izraelskou firmou Elbit Systems vyrábět a vyvíjet drony. Spolupráce ale podle firmy nikdy nezačala. Bezpečnostní složky podle dřívějších informací médií pracují i s variantou, že jde o takzvanou operaci pod falešnou vlajkou, tedy že údajná skupina ve skutečnosti představuje krytí pro jiný subjekt nebo státního aktéra.