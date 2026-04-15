Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Jak se vyhnout nejhoršímu
včera 09:14

Pavel říká, že bezpečnost Izraele nemá přednost před bezpečností celého regionu

Bezpečnost Izraele nemůže být uplatňována na úkor bezpečnosti jiných zemí Blízkého východu, jde o stabilitu v celém regionu, řekl prezident Petr Pavel v předtočeném rozhovoru pro Armádu ČR. Je třeba být aktivní ve všech iniciativách, které povedou k ukončení konfliktu, uvedl ve videu, které pořídila armáda a které v úterý pozdě večer zveřejnil na facebooku ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé). Česká vláda dlouhodobě vyjadřuje podporu Izraeli, který spolu s USA vede válku proti Íránu. ČTK shání vyjádření ministerstva zahraničí.

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v úterý poděkoval Macinkovi a premiérovi Andreji Babišovi (ANO) za velkou podporu, kterou Česká republika Izraeli prokazuje. Izraelský ministr zahraničí Gideon Saar po setkání s Macinkou, který přicestoval do Izraele na návštěvu, označil šéfa české diplomacie za přítele a Českou republiku za jednoho z největších přátel Izraele na světě.

"Dlouhodobě vyjadřujeme podporu Izraeli, a zároveň říkáme, že nám jde i o to, aby celý region byl stabilní. To znamená, že bezpečnost Izraele nemůže být uplatňována na úkor bezpečnosti jiných," uvedl Pavel. "Máme velice dobré kontakty i s arabskými zeměmi v regionu ... Máme zájem se podílet na všem, co může přispět k míru," doplnil. Jmenoval mimo jiné Katar a Jordánsko, se kterými je v pravidelném kontaktu.

Rozhovor s Pavlem armáda avizovala na sociálních sítích 27. března. Podle původních informací měl vyjít 7. dubna, po neshodách ministerstva obrany a armády ho nakonec v úterý zveřejnil Macinka.

Izrael a Spojené státy 28. února zaútočily na Írán, který v odvetě podnikl údery v okolních arabských zemích. Írán také blokuje přepravu ropy a zemního plynu, což zvyšuje ceny ropy a paliv ve světě, včetně Česka.

Česká republika a její vláda hájila Izrael i v situaci, kdy jej mnoho dalších evropských zemí kritizovalo za válku v Pásmu Gazy, při které podle palestinských úřadů zemřelo přes 72.000 lidí a jež měla rozsáhlý dopad na civilní obyvatelstvo. V souvislosti s válkou byl na Netanjahua vydán zatykač Mezinárodním trestním soudem (ICC). Řada zemí Evropy kritizuje i rozšiřování židovských osad na Západním břehu Jordánu, které podle Netanjahuovy vlády má znemožnit vznik palestinského státu.

čtk, tb

↓ INZERCE