Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Jak se vyhnout nejhoršímu
14:17

V domě papežova bratra někdo nahlásil bombu. Šlo o planý poplach

Někdo ohlásil bombu v domově jednoho ze starších bratrů papeže Lva XIV. v americkém státě Illinois, šlo o planou výhrůžku, oznámila podle stanice NBC News ve čtvrtek policie. Po obdržení hlášení policisté dorazili k domu papežova sourozence Johna Prevosta. Do vyšetřování byly nasazeny speciální jednotky a také psi vycvičení k hledání výbušnin. Incident se stal v době, kdy americký prezident Donald Trump ostře kritizuje Lva XIV. za jeho protiválečné postoje, zatímco Spojené státy spolu s Izraelem vedou válku s Íránem.

Policejní oddělení obce New Lenox na sociální síti Facebook uvedlo, že informaci o hrozbě obdrželo ve středu kolem 18:30 (čtvrtek 01:30 SELČ). Po příjezdu k Prevostově domu policisté vyzvali obyvatele v okolí, aby se pro jistotu dočasně evakuovali. Policie na místě žádné výbušniny nenalezla a nikdo nebyl zraněn.

Policejní šéf Micah Neuss řekl NBC News, že původ hrozby je předmětem vyšetřování. Ve svém příspěvku policie varovala, že podávání nepravdivých zpráv tohoto druhu je závažným přečinem a může vést k trestnímu stíhání.

Kvůli papežově nedávným protiválečným výrokům Lva XIV. tento týden kritizoval Trump či americký viceprezident J.D. Vance. Lev XIV. je první hlavou katolické církve narozenou v USA. Trump vzkázal Vatikánu, že by mu Lev XIV. měl být vděčný za zvolení papežem, a prohlásil, že hlava katolické církve je "slabá vůči kriminalitě". Prezident rovněž řekl, že papež je katastrofální pokud jde o zahraniční politiku.

Papež reagoval slovy, že se Trumpovy administrativy nebojí a že bude nadále vystupovat proti válce a bude se snažit prosazovat mír. V projevu v pondělí v Alžíru také odsoudil "neokoloniální" světové mocnosti, které podle něj porušují mezinárodní právo, aniž by jmenoval konkrétní země. Ve čtvrtek pak v Kamerunu kritizoval světové lídry, kteří podle něj kvůli válkám utrácejí miliardy dolarů, místo aby pomohli potřebným.

čtk, tb

↓ INZERCE