Armáda koupí tři tisíce dronů. Do roku 2028
Česká armáda chce do roku 2028 pořídit 3000 dronů. Ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD) to dnes řekl novinářům při mezinárodním cvičení spojovacího vojska v Bechyni na Táborsku.
"V současné době realizujeme pět veřejných zakázek na pořízení 3000 dronů do armády České republiky," uvedl. Dodal, že podle výroční zprávy NATO za rok 2025 patří Česká republika mezi země s nejvyšším tempem modernizace armády. Současná vláda byla jmenována v polovině loňského prosince.
"Samozřejmě dlouhodobě usilujeme o to, abychom lidskou práci nahradili kapitálem. To znamená, abychom vojáka na bojišti nahradili technologiemi," řekl.
Česká republika podle Zůny nebude nikdy zásadně zasahovat do velkých světových válečných konfliktů, což je dáno počtem vojáků v armádě. "V naší vojenské tradici je používat nejsofistikovanější technologie a budovat technologicky založené ozbrojené síly," řekl.
Armáda má rozpočet na letošní rok 158 miliard korun, řekl ministr na otázku, zda bude 155 miliard na obranu letos stačit. Tři miliardy korun navíc jsou podle něj z nespotřebovaných výdajů za minulé roky. Premiér Andrej Babiš (ANO) dnes v Bechyni uvedl, že stát pro armádu meziročně zvýšil rozpočet o 24,9 miliardy korun. "Přitom rozdíl mezi lety 2024 a 2025 bylo navýšení o 900 milionů korun. Proto tvrzení, že armáda nedostala peníze, není pravda,“ řekl předseda vlády.
Proti návrhu rozpočtu předchozí vlády premiéra Petra Fialy (ODS) pro letošní rok se výdaje na obranu podle nynější opozice snížily o 21 miliard korun. Schválený rozpočet ministerstva obrany počítá s výdaji 154,8 miliardy korun, což odpovídá 1,73 procenta hrubého domácího produktu (HDP). Nad dvě procenta HDP, což je závazek vůči NATO, se obranné výdaje mohou dostat při zahrnutí financování projektů souvisejících s obranou na jiných ministerstvech. Podle opozice i prezidenta Petra Pavla ale NATO pravděpodobně značnou část těchto peněz mezi obranné výdaje neuzná.
