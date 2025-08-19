Pavel přijme šéfa vojáků Řehku. Budou jednat o modernizaci armády a pomoci Ukrajině
Prezident Petr Pavel se setká dnes na Hradě s náčelníkem armádního generálního štábu Karlem Řehkou. Mezi tématy dalšího z jejich pravidelných jednání by mohla být modernizace armády nebo situace kolem Ukrajiny, která čelí čtvrtým rokem ruské vojenské invazi. Prezident povýšil Řehku letos v květnu do hodnosti armádního generála.
Pavel, který byl v minulosti rovněž náčelníkem generálního štábu, přijal Řehku před zhruba třemi měsíci. Hlavním tématem jejich jednání tehdy byla příprava na summit Severoatlantické aliance v Haagu.
Členské státy NATO se na summitu zavázaly zvýšit během deseti let obranné výdaje a výdaje související s bezpečností na pět procent hrubého domácího produktu. Za závazkem stojí především hrozba, kterou podle aliance představuje Rusko. Česko loni dalo na obranu 2,08 procenta HDP. Současná vláda Petra Fialy (ODS) naplánovala postupné zvyšování obranných výdajů na tři procenta hrubého domácího produktu v roce 2030.
čtk, ok