Pavel pokračuje v jednání s kandidáty na ministry. Dnes jednal se Schillerovou, Havlíčkem a Juchelkou
Prezident pokračuje v debatách o tom, jak si jednotliví kandidáti na ministry představují priority ve svých oblastech. Dnes má za sebou schůzku s možnou ministryní financí Alenou Schillerovou, ministrem průmyslu a obchodu Karlem Havlíčkem a ministrem práce a sociálních věcí Alešem Juchelkou (všichni ANO). „Prezident zdůraznil některé rozdíly v pohledu na důležité hospodářské priority, které zastává, nicméně všechna jednání proběhla velmi věcně, otevřeně a v nekonfliktní atmosféře,“ stojí v tiskové zprávě Pražského hradu. ft