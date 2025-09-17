Pardubice plánují úplně zakázat takzvanou zábavní pyrotechniku. Kvůli zplodinám, které vypouští do ovzduší
Pardubice od července příštího roku patrně zakáží používání zábavní pyrotechniky v celém městě. Umožňuje to nový zákon. Ohňostroje jsou kvůli toxickým zplodinám zdraví škodlivé, proto by radnice měla začít připravovat novou vyhlášku. Oznámil to zastupitel Robert Hrdina (Zelení za Piráty), který se zastupitelem Vítem Ulrychem (Koalice pro Pardubice) vedení města návrh přednesl.
"Že pyrotechnika způsobuje lidem zranění, že plaší zvířata, to jsem věděli dlouho, ale je tu novější argument, že produkuje toxické zplodiny, které zůstávají v městském prostředí několik dní. Je to mnohem závažnější, než jsme si mysleli," řekl Hrdina.
Na škodlivost ohňostrojů pro lidské zdraví upozornilo expertní stanovisko Akademie věd ČR v roce 2023. Lidem mohou způsobit spektrum dýchacích obtíží. Těžké kovy z pyrotechniky se mohou ukládat v půdě a vodě a druhotně způsobovat další problémy. Znečištění v ovzduší může vyvolat příznaky podobné astmatu, které se projevují jako potíže s dýcháním, sípání, kašel a dušnost.
Změnu může město udělat díky zákonu, podle kterého od července příštího roku smějí obce zakázat zábavní pyrotechniku plošně. Od letošního prosince bude také složitější si ji koupit. To je podle náměstkyně primátora Jiřiny Klčové (ANO) velká pomoc.
čtk, tb