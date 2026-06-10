Papež se chystá požehnat nejvyšší kostelní věži na Sagrada Familia
Papež Lev XIV. dnes večer v Barceloně požehná nejvyšší kostelní věží na světě v chrámě svaté Rodiny (Sagrada Familia). Věž Ježíše Krista byla stavebně dokončena před několika měsíci a dnes bude slavnostně otevřena k 100. výročí úmrtí architekta Antoniho Gaudího, který podobu známého chrámu navrhl.
Papež Lev XIV. bude od 19:30 sloužit v bazilice mši, přičemž požehná nové věži. Ta se tyčí do výšky 172,5 metru a překonala věž chrámu v německém Ulmu, která rekord držela řadu století. Výstavba barcelonské baziliky začala v roce 1882, když byl v čele církve Lev XIII., a stále neskončila. Gaudí byl horlivým katolíkem a církev ho v současnosti považuje za ctihodného, což je jeden z úvodních kroků procesu kanonizace.
Papež přiletěl na návštěvu Španělska v sobotu a do Barcelony se z Madridu přesunul v úterý. Ve svých dosavadních projevech apeloval na přijetí migrantů, kritizoval nadměrné štěpení společnosti a vyzval k ochraně lidského života od početí až do smrti, čímž kritizoval potraty i eutanazii. Eutanazii Španělsko před několika lety zavedlo.
Ve čtvrtek se papež v rámci své nejdelší cesty po Evropě přesune na Kanárské ostrovy, kde zůstane do pátku. kdy se vrátí do Vatikánu. Hlavním tématem této poslední části cesty má být právě migrace.
čtk, tb