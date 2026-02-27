Pákistán vyhlásil válku Talibánu
Pákistán dnes ráno v odvetě za čtvrteční přeshraniční údery bombardoval pozice Tálibánu podél hranic s Afghánistánem a také v Kábulu a Kandaháru, informovaly tiskové agentury. Pákistánský ministr obrany Chavádža Ásif na síti X napsal, že jeho zemi došla trpělivost a nachází se už v otevřené válce s afghánským Tálibánem.
Afghánistán ve čtvrtek odvetou za nedávné pákistánské nálety udeřil na pozice pákistánské armády podél společných hranic. Pákistánské bezpečnostní zdroje agentury Reuters uvedly, že Pákistán dnes brzy ráno odpověděl leteckými i pozemními údery proti pozicím, velitelstvím a muničním skladům Tálibánu v několika sektorech podél hranic. Obě strany hlásí vysoké ztráty, údaje o obětech se ovšem výrazně rozcházejí a není je možné ověřit, píše Reuters.
Mluvčí afghánské vlády radikálního islamistického hnutí Tálibán Zabíhulláh Mudžáhid uvedl, že pákistánské síly provedly vzdušné údery v některých čtvrtích Kábulu a Kandaháru a v provincii Paktíja. Svědkové agentur v Kábulu hovoří o hluku přelétajících stíhaček a několika hlasitých explozích. Na videu z útoků na Kábul jsou podle Reuters na dvou místech vidět oblaka hustého černého dýmu a velký požár v jedné části hlavního města.
"Pohár naší trpělivosti přetekl. Nyní je to otevřená válka mezi námi a vámi," napsal ministr Ásif v příspěvku na X. Obvinil přitom Tálibán, že po stažení sil NATO hnutí udělalo z Afghánistánu "indickou kolonii" a začalo "vyvážet terorismus".
Islámábád dlouhodobě obviňuje afghánské úřady, že poskytují útočiště členům pákistánské odnože Tálibánu, známé jako Tehríke Tálibán Pákistán (TTP), která chce svrhnout pákistánskou vládu a nahradit ji režimem radikálního islámu. Kábul to odmítá. TTP je oddělená od afghánského Tálibánu, který se k moci vrátil v roce 2021, ale je jeho spojencem.
Vztahy mezi Kábulem a Islámábádem se vyhrotily loni v říjnu, kdy při hraničních střetech zahynuly desítky vojáků, civilistů a ozbrojenců. Katarem a Tureckem zprostředkované příměří se dosud víceméně dodržovalo, ale rozhovory nevedly k oficiální dohodě.
Pákistánská armáda v neděli oznámila, že zabila nejméně 70 ozbrojenců při útocích podél hranic, které byly podle ní zaměřené na úkryty TTP a přidružených skupin, jež Islámábád viní z nedávných útoků v zemi. Kábul tyto útoky odsoudil s tím, že při nich zahynulo nejméně 18 civilistů včetně žen a dětí, a ve čtvrtek zahájil odvetné údery.
čtk, tb