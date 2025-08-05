Orbán přijal v Budapešti odsouzeného bosenskosrbského vůdce Dodika
Maďarský premiér Viktor Orbán dnes přijal v Budapešti bosenskosrbského vůdce Milorada Dodika, jemuž soud v Sarajevu minulý týden potvrdil trest vězení a zákaz politických funkcí. Dodik o tom informoval na sociálních sítích.
Odvolací soud v Bosně v pátek potvrdil roční trest vězení a šestiletý zákaz výkonu politických funkcí pro Dodika, který zastává post prezidenta bosenské Republiky srbské (RS), jedné ze dvou entit tvořících stát Bosna a Hercegovina. Důvodem bylo Dodikovo nerespektování rozhodnutí vysokého představitele pro Bosnu Christiana Schmidta, kterého mezinárodní společenství pověřilo dohledem nad plněním mírové dohody z roku 1995.
Evropská unie s Británií vyzvaly k respektování rozsudku, zatímco Maďarsko spolu se Srbskem a Ruskem se postavily za Dodika. Orbán již v pondělí uvedl, že Maďarsko verdikt neuznává. Dodika označil za "právoplatného a zvoleného lídra Republiky srbské" a vyzval Evropskou unii, aby se do záležitosti nevměšovala.
"Jsem (Orbánovi) vděčný za podporu Republice srbské a za jeho jasná vyjádření, že je třeba respektovat vůli lidu, nikoliv to, co vnucují nevolená centra moci," napsal na X Dodik, který do Budapešti přijel spolu se srbskou členkou bosenského předsednictva Željkou Cvijanović.
Podle šéfa maďarské diplomacie Pétera Szijjárta, který se Dodikova přijetí v Budapešti rovněž zúčastnil, spočívá národně bezpečnostní zájem Maďarska ve stabilitě na západním Balkáně. "Jakýkoliv vnější zásah je škodlivý a nebezpečný. Vůli obyvatel tohoto regionu je třeba respektovat," napsal dnes Szijjártó na X s tím, že se dnes s Dodikem setkal, aby mu potvrdil podporu Maďarska.
Po rozsudku z minulého týdne, který Dodikovi zakázal výkon veřejných funkcí, bude o jeho mandátu prezidenta RS ve středu rozhodovat bosenská ústřední volební komise.
Dodik, který od roku 2006 vládne v RS, dlouhodobě kritizuje bosenské vnitřní uspořádání a zemi označuje za vězení. Jeho separatistická rétorika i praktické kroky vyvolaly mezi některými bosenskými politiky i mezinárodními představiteli obavy z možného rozpadu multietnické země. Ten by se podle mnohých neobešel bez nového krveprolití.
Maďarsko je dlouhodobým spojencem Dodika, Orbán se s ním stýká pravidelně. V červnu přijel Dodik do Budapešti navzdory skutečnosti, že tehdy čelil mezinárodnímu zatykači. Po březnovém, tehdy nepravomocném, verdiktu soudu v Sarajevu Dodik uvedl, že na základě dohody s Orbánem přijelo do RS na 300 příslušníků maďarské protiteroristické policie. Bosenské úřady poté s odkazem na podporu Budapešti vůči Dodikovi nedovolily přistát maďarskému vojenskému letadlu, které směřovalo do Banja Luky, správního střediska RS.
Od konce války je Bosna rozdělena na RS a muslimsko-chorvatskou Federaci Bosny a Hercegoviny. Každá z nich má vlastní vládu a parlament, spojují je jen některé centrální instituce. RS obývají převážně etničtí Srbové, přičemž její vedení v čele s Dodikem se netají snahou o odtržení.
čtk, maf