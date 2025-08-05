0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

Ukaž, na jaké straně jsi
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
Sledujte nás
5. 8. 2025

Orbán přijal v Budapešti odsouzeného bosenskosrbského vůdce Dodika

Maďarský premiér Viktor Orbán dnes přijal v Budapešti bosenskosrbského vůdce Milorada Dodika, jemuž soud v Sarajevu minulý týden potvrdil trest vězení a zákaz politických funkcí. Dodik o tom informoval na sociálních sítích.

Odvolací soud v Bosně v pátek potvrdil roční trest vězení a šestiletý zákaz výkonu politických funkcí pro Dodika, který zastává post prezidenta bosenské Republiky srbské (RS), jedné ze dvou entit tvořících stát Bosna a Hercegovina. Důvodem bylo Dodikovo nerespektování rozhodnutí vysokého představitele pro Bosnu Christiana Schmidta, kterého mezinárodní společenství pověřilo dohledem nad plněním mírové dohody z roku 1995.

Evropská unie s Británií vyzvaly k respektování rozsudku, zatímco Maďarsko spolu se Srbskem a Ruskem se postavily za Dodika. Orbán již v pondělí uvedl, že Maďarsko verdikt neuznává. Dodika označil za "právoplatného a zvoleného lídra Republiky srbské" a vyzval Evropskou unii, aby se do záležitosti nevměšovala.

"Jsem (Orbánovi) vděčný za podporu Republice srbské a za jeho jasná vyjádření, že je třeba respektovat vůli lidu, nikoliv to, co vnucují nevolená centra moci," napsal na X Dodik, který do Budapešti přijel spolu se srbskou členkou bosenského předsednictva Željkou Cvijanović.

Tématu se dlouhodobě věnuje newsletter Čevapi times:

Prokuratura v Sarajevu nařídila zadržet vůdce bosenských Srbů

Podle šéfa maďarské diplomacie Pétera Szijjárta, který se Dodikova přijetí v Budapešti rovněž zúčastnil, spočívá národně bezpečnostní zájem Maďarska ve stabilitě na západním Balkáně. "Jakýkoliv vnější zásah je škodlivý a nebezpečný. Vůli obyvatel tohoto regionu je třeba respektovat," napsal dnes Szijjártó na X s tím, že se dnes s Dodikem setkal, aby mu potvrdil podporu Maďarska.

Po rozsudku z minulého týdne, který Dodikovi zakázal výkon veřejných funkcí, bude o jeho mandátu prezidenta RS ve středu rozhodovat bosenská ústřední volební komise.

Dodik, který od roku 2006 vládne v RS, dlouhodobě kritizuje bosenské vnitřní uspořádání a zemi označuje za vězení. Jeho separatistická rétorika i praktické kroky vyvolaly mezi některými bosenskými politiky i mezinárodními představiteli obavy z možného rozpadu multietnické země. Ten by se podle mnohých neobešel bez nového krveprolití.

Maďarsko je dlouhodobým spojencem Dodika, Orbán se s ním stýká pravidelně. V červnu přijel Dodik do Budapešti navzdory skutečnosti, že tehdy čelil mezinárodnímu zatykači. Po březnovém, tehdy nepravomocném, verdiktu soudu v Sarajevu Dodik uvedl, že na základě dohody s Orbánem přijelo do RS na 300 příslušníků maďarské protiteroristické policie. Bosenské úřady poté s odkazem na podporu Budapešti vůči Dodikovi nedovolily přistát maďarskému vojenskému letadlu, které směřovalo do Banja Luky, správního střediska RS.

Od konce války je Bosna rozdělena na RS a muslimsko-chorvatskou Federaci Bosny a Hercegoviny. Každá z nich má vlastní vládu a parlament, spojují je jen některé centrální instituce. RS obývají převážně etničtí Srbové, přičemž její vedení v čele s Dodikem se netají snahou o odtržení.

čtk, maf

↓ INZERCE

Informační servis

Zobrazit starší zprávy