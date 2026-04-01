Opoziční Tisza zvýšila v průzkumech náskok před Orbánovým Fideszem
Maďarská opoziční středopravicová strana Tisza ve dvou nových předvolebních průzkumech zvýšila svůj náskok před vládnoucí národně konzervativní stranou Fidesz premiéra Viktora Orbána. Zároveň však velká část voličů zůstává nerozhodnutá, a výsledek blížícího se hlasování je tudíž nejistý. Maďaři nové složení parlamentu vyberou 12. dubna.
Nejnovější průzkum agentury 21 Research Centre (21 Kutatóközpont) ukazuje, že Tisza vedená Péterem Magyarem má podporu 56 procent rozhodnutých voličů. Před třemi týdny ji v sondáži podpořilo 53 procent dotázaných. Fidesz si podle ní pohoršil, nyní ho podpořilo 37 procent rozhodnutých účastníků sondáže, v březnu tak učinilo 39 procent tázaných. Nerozhodnutých zůstávalo 26 procent respondentů. Mezi všemi dotazovanými voliči Tiszu podpořilo 40 procent respondentů, Fidesz 28 procent.
Čerstvý průzkum agentury Závecz Research pak naznačuje, že Tiszu podpořilo 51 procent rozhodnutých respondentů, v únorové sondáži jich přitom bylo 50 procent. Fidesz v obou průzkumech této agentury podpořilo shodně 38 procent rozhodnutých voličů. Mezi všemi voliči pak Tiszu podpořilo 39 procent respondentů, Fidesz 31 procent. Nerozhodnuto bylo v době sondáže 20 procent odpovídajících.
Oba nejnovější průzkumy dále podle něj ukázaly, že jedinou další stranou, která má šanci překonat pětiprocentní hranici potřebnou pro vstup do parlamentu, je krajně pravicová Naše vlast (Mi Hazánk). A mohla by se tak stát po volbách klíčovým hráčem. Lídr strany László Toroczkai vyloučil vstup do koalice s Fideszem i Tiszou, nicméně podle analytiků by strana mohla z opozice neformálně podpořit menšinovou vládu Fideszu.
Naší vlasti jsou blízká protiunijní nebo protiimigrační témata. Toroczkai zařazení ke krajní pravici odmítá, ale podle Róberta Lászlóa z think-tanku Policial Capital přitahuje antisemitské a protiromské voliče. Uskupení láká také umírněnější voliče na venkově, kteří mají pocit, že je žádná z větších stran nezastupuje.