Opoziční strany podaly návrh na odvolání Okamury z postu předsedy sněmovny
Opoziční strany podaly návrh na odvolání předsedy SPD Tomia Okamury z postu předsedy Poslanecké sněmovny. Podepsali se pod něj všichni opoziční poslanci, řekli novinářům zástupci všech pěti stran - ODS, TOP 09, lidovců, STAN a Pirátů. Návrh je reakcí na Okamurovy protiukrajinské výroky z počátku letošního roku. Pravděpodobně nebude úspěšný, vzhledem k většině 108 hlasů koaličních stran v dolní parlamentní komoře.
Okamura v úterý zopakoval, že opozice nemá žádné pozitivní téma, takže jí nezbývá než přicházet s podobnými iniciativami. "Nezasluhuje to další komentář," uvedl. Také podle šéfa poslaneckého klubu SPD Radima Fialy nemá opozice žádná témata. Návrhy na odvolávání ministrů a dalších funkcionářů budou podle něj koloritem celého volebního období.
Šéf SPD v novoročním projevu kritizoval poskytování zbraní Ukrajině i vedení ukrajinského státu, což vyvolalo ostrou reakci opozice i ukrajinských politiků a diplomatů. Postavil se proti ukrajinskému členství v Evropské unii, kritizoval tvrdě postoj EU i lidi z okolí prezidenta Volodymyra Zelenského, když mluvil o "ukrajinských zlodějích kolem Zelenského junty".
Opozice označila Okamurovo vyjádření za ostudné a nepřijatelné, Sněmovna i Babišova vláda by se od Okamurových slov měly podle nich distancovat. Opozice následně začala sbírat podpisy pod návrh na odvolání Okamury z pozice šéfa dolní parlamentní komory.
SPD minulý týden v usnesení uvedla, že pokusy o odvolání Okamury kvůli jeho názorům považuje za nebezpečný precedens, který ohrožuje základy demokratické společnosti. "Odmítáme mlčet v situaci, kdy peníze českých občanů směřují do zahraničí, aniž by existovala dostatečná kontrola jejich využití, a kdy existují vážná podezření na korupci mezi ukrajinskými politickými elitami včetně spolupracovníků prezidenta Volodymyra Zelenského," uvedlo hnutí.