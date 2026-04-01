Opozice neuspěla, Tomio Okamura bude moci ve Sněmovně řečnit bez omezení
Opozice neprosadila ve sněmovním ústavně-právním výboru zrušení výjimky pro předsedu Sněmovny z navrhovaných řečnických omezení při jednání poslaneckého pléna. Výbor nepodpořil ani další opoziční úpravy protiobstrukční změny pravidel sněmovního jednání. Novelu, kterou předložili poslanci koalice ANO, SPD a Motoristů a opoziční ODS, výbor podpořil hlasy členů těchto stran beze změn.
Předloha zejména omezuje řečníky při navrhování změn programu schůzí Sněmovny a dává plénu širší pravomoc v omezení řečnické doby při projednávání předloh. Omezení by se mohlo nově vztahovat i na poslance s právem přednostního vystoupení, ovšem kromě předsedy Sněmovny.
Zrušení neomezeného přednostního práva pro předsedu dolní komory výbor nepodpořil podle návrhu Marka Bendy (ODS) ani podle návrhu Olgy Richterové (Piráti). Neuspěla úprava Barbory Urbanové (STAN), která by zachovala současnou podobu vystoupení prostřednictvím krátkých poznámek. Poznámky mohou trvat nejvýše dvě minuty a mají přednost před běžnými projevy. Novela předpokládá, že tyto poznámky by mohlo plénum omezit až na dvě. Zrušila by se navíc možnost odpovědi. Urbanové návrh nepodpořili vedle přítomných zástupců koalice ani členové výboru za ODS.
Nikdo z přítomných členů výboru nehlasoval pro pozměňovací návrh Petra Hladíka (KDU-ČSL), který by při schůzích Sněmovny zavedl o středách a pátcích vždy mezi 09:00 a 10:00 institut otázek na členy vlády, tedy obdobu nynějších čtvrtečních interpelací. Pouze přítomné pirátské poslankyně hlasovaly pro úpravu Richterové, která by při losování pořadí interpelujících poslanců zvýhodnila ty opoziční a zavedla by finanční postihy členů vlády za neodůvodněnou neúčast při interpelacích.
V minulém volebním období vyvolávaly diskuse o neefektivním fungování Sněmovny obstrukce tehdy opozičních ANO a SPD, časté mimořádné schůze i jednání do pozdního večera, nebo dokonce přes noc. K úpravám jednacího řádu tehdy vznikla komise, k dohodě nedospěla. Dolní komora dostala v minulém období dvě novely se změnami pravidel jednání, s říjnovými volbami ale takzvaně spadly pod stůl.
čtk, tb