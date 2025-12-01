0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Putin mi zavraždil manžela, ale já se zastrašit nenechám
Okamura míří na Slovensko. Má se potkat s Pellegrinim nebo s Ficem

Nový předseda Sněmovny Tomio Okamura (SPD) se při první zahraniční cestě na Slovensko setká nejen se svým protějškem Richardem Rašim (Hlas-SD), ale také s prezidentem Peterem Pellegrinim a premiérem Robertem Ficem (Směr-SD). Dvoudenní návštěvu zahájí Okamura s poslaneckou delegací v úterý. Její součástí je rovněž jednání ve Slavkovském formátu, tedy i s předsedou rakouské Národní rady Walterem Rosenkranzem (FPÖ). Program cesty ČTK poskytla Okamurova mluvčí.

V úterý se Okamura setká na Bratislavském hradě s Rašim, následně v Prezidentském paláci s Pellegrinim a pak na úřadu slovenské vlády s Ficem. Ještě před jednáními položí předseda Sněmovny věnce k památníkům spoluzakladatelů samostatného československého státu Tomáše Garrigua Masaryka a Milana Rastislava Štefánika.

Jednání předsedů parlamentů zemí Slavkovského formátu, tedy Česka, Slovenska a Rakouska, se plánuje na Bratislavském hradě ve středu. V první části budou Raši, Rosenkranz a Okamura mluvit o spolupráci na parlamentní úrovni, přeshraniční spolupráci a o kulturní výměně. Druhou část debaty budou tvořit evropská témata, konkrétně konkurenceschopnost EU s ohledem na Zelenou politiku pro Evropu (Green Deal) a další rozšiřování unie.

Z Okamurova programu podle aktualizovaného znění vypadla prohlídka výstavy o slovinskému architektovi Josipu Plečnikovi (1872-1957), jenž strávil významnou část života v Praze a podílel se mimo jiné na utváření podoby Pražského hradu. Původně se měla uskutečnit na závěr návštěvy Slovenska.

Devítičlennou poslaneckou delegaci tvoří výhradně zástupci sněmovní většiny ANO, SPD a Motoristů. Patří do ní také adept Motoristů do chystané nové vlády, nynější místopředseda zahraničního a evropského výboru Filip Turek, k němuž má výhrady prezident Petr Pavel. Složení delegace vyvolalo kritiku představitelů budoucí opozice. Jde podle nich o první případ, kdy na takové cesty nebyli přizvaní poslanci opačného sněmovního tábora. čtk, ft

